Αθλητικά

Nations League: Η Ισπανία ολοκλήρωσε το καρέ του Final4

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο φινάλε κρίθηκε το μεγάλο ντέρμπι της ιβηρικής χερσονήσου.

«Πολύ σκληρή για να πεθάνει», μετά το σοκ από την Ελβετία, αποδείχθηκε η Ισπανία, η οποία μέσα σε τρία 24ωρα άφησε πίσω την εντός έδρας ήττα του περασμένου Σαββάτου (24/9) και με το γκολ του Μοράτα στο 88΄ επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας στην Μπράγκα κατακτώντας την πρώτη θέση του 2ου ομίλου της League A και ταυτόχρονα το τέταρτο και τελευταίο «εισιτήριο» για τους τελικούς του Nations League. Την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης πανηγύρισαν Σερβία και Σκωτία.

Το ντέρμπι των δύο κορυφαίων ομάδων της Ιβηρικής χερσονήσου κρίθηκε στο φινάλε, με τη «φούρια ρόχα» να μην επιτρέπει στην ομάδα του Φερνάντο Σάντος να προκριθεί για δεύτερη φορά μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2019, στην τελική φάση του 3ου Nations League.

Από ασίστ του Γουίλιαμς, που είχε περάσει αλλαγή στο 73΄, ο Άλβαρο Μοράτα στο 88΄ πέτυχε το «χρυσό» γκολ των Ισπανών, αφήνοντας τους Πορτογάλους «στα κρύα του λουτρού» και στη 2η θέση.

Με... κεκτημένη ταχύτητα από το τεράστιο «διπλό» επί της Ισπανίας, το περασμένο Σάββατο (24/09), η Ελβετία πέτυχε τη δεύτερη σερί της νίκη στον 2ο όμιλο της League A, με 2-1 επί της Τσεχίας στο Σεν Γκάλεν και «σφράγισε» την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία. Αντίθετα, οι Τσέχοι, που έχασαν πέναλτι σε δεύτερο σερί ματς (με την Πορτογαλία ο Σικ και σήμερα ο Σούτσεκ για να ισοφαρίσει) με 4 ήττες σε 6 ματς υποβιβάστηκαν στη League B.

Το «βαρύ πυροβολικό» της Σερβίας «χτύπησε» και στο «Ούλεβαλ» του Όσλο. Μετά το χατ τρικ επί της Σουηδίας πριν από τρία 24ωρα στο Βελιγράδι, ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς σκόραρε το δεύτερο γκολ των «πλάβι» (2-0) επί της Νορβηγίας. Η Σερβία είχε προηγηθεί με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς και μετά το «διπλό» εξασφάλισε την πρωτιά και την άνοδο στη League A, αφήνοντας την... παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ στην 2η θέση.

Στο άλλο ματς του γκρουπ, η Σουηδία παραχώρησε ισοπαλία, 1-1, στη Σλοβενία, αποτέλεσμα που «έριξε» κατηγορία τους Σκανδιναβούς.

Η Σκωτία θα αγωνίζεται στην League A του επόμενου Nations League μετά το 0-0 με την Ουκρανία, την οποία είχε νικήσει την περασμένη εβδομάδα με 3-0 στο εξ αναβολής ματς της πρεμιέρας του 1ου ομίλου της League B.

Στον «τελικό» παραμονής του ίδιου γκρουπ, η Ιρλανδία εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και με το 3-2 επί της Αρμενίας παρέμεινε στην κατηγορία, με τους Αρμένιους να υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς

Rapid test δωρεάν την Τεταρτη σε 193 σημεία

Καιρός: Τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη