Οικονομία

Διαρροή Nord Stream: Δολιοφθορά… βλέπει ο Μπορέλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη βαθύτατη ανησυχία της Ε.Ε για τις βλάβες στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, εξέφρασε ο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα για τις βλάβες στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, που είχαν ως αποτέλεσμα διαρροές στα διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, υπογραμμίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της ΕΕ επισημαίνει ότι «όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι αυτές οι διαρροές είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας. Θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε έρευνα με στόχο την πλήρη σαφήνεια σχετικά με το τι συνέβη και γιατί, και θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας στην ενεργειακή ασφάλεια».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «οι ανησυχίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον είναι ύψιστης προτεραιότητας. Αυτά τα περιστατικά δεν είναι τυχαία και μας αφορούν όλους».

«Οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής είναι εντελώς απαράδεκτη και θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή και ενωμένη απάντηση», καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς

Κάρπαθος: Ασέλγησε σε ανήλικο με αντάλλαγμα… τσιγαριλίκι