Κοινωνία

“Το Πρωινό” - μαζικό revenge porn: Συγκλονίζει η μητέρα 18χρονου θύματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας της 18χρονης. Πώς αντέδρασε ο πατέρας της νεαρής κοπέλας.

Και τρίτο θύμα του μαζικού revenge porn θα καταθέσει μήνυση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Δύο άντρες, κάτοικοι Αθηνών, έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία ως υπεύθυνοι για το μαζικό "revenge porn", που αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελίες γυναικών που είδαν να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο προσωπικές τους στιγμές.

H "ροζ λίστα" περιλαμβάνει συνολικά 141 φακέλους, και κάθε ένας αφορά και ένα κορίτσι από την Πάτρα. Μέσα στον φάκελο μπορεί κάποιος να δει βίντεο και φωτογραφίες του κοριτσιού από τις προσωπικές της στιγμές. Είτε όταν είναι μόνη σε κάποιο χώρο είτε και με κάποιον σύντροφο.

Το πρωτοφανές σε σχέση με τη συγκεκριμένη λίστα είναι ότι κάθε φάκελος (αρχείο) έχει και το ονοματεπώνυμο της κοπέλας. Επιστήμονας της Πάτρας, μία γνωστή από τον χώρο της μόδας, κάποιες εργαζόμενες σε κλαμπ της πόλης, εργαζόμενη σε ιατρείο, είναι μερικές μόνο από τις κοπέλες που χωρίς να το γνωρίζουν έχουν διαπομπευθεί και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο μέσω αυτής της "λίστας της ντροπής"!

Συγκονίζει η μητέρα 18χρονης που έπεσε θύμα του μαζικού revenge "ο πατέρας της έπαθε καρδιακό επεισόδιο όταν μας το αποκάλυψε και η ίδια είναι έτοιμη να καταρρεύσει, δεν τρώει, δεν πίνει, δεν κοιμάται".

Η ίδια πολύ φορτισμένη ανέφερε πως "όλο αυτό πρέπει να σταματήσει".



Πάνω από 1.000 φωτογραφίες και βίντεο περιλαμβάνει αυτό το αρχείο το οποίο δεν έχει "ανέβει" στο διαδίκτυο, όμως "μοιράζεται" από κινητό σε κινητό μέσω της εφαρμογής "mega play" που χρησιμοποιείται για αποστολή μεγάλων σε όγκο αρχείων. Ετσι, νεαροί άνδρες μπορούν εύκολα να έχουν στο κινητό τους το συγκεκριμένο αρχείο με τις 141 γυναίκες σε "φακέλους", αρκεί να γνωρίζουν κάποιον που το έχει.

Στην εκπομπή έκανε παρέμβαση και ο κ. Απόστολος Λύτρας, ο οποίος είναιο συνήγορος κοπέλας που έπεσε θύμα του Στάθη Παναγιωτόπουλου και αποκάλυψε πως "υπάρχουν ιστοσελίδες στις οποίες τέτοια ροζ βίντεο διακινούνται για 5 και 10 ευρώ".

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς

Κάρπαθος: Ασέλγησε σε ανήλικο με αντάλλαγμα… τσιγαριλίκι