Συνταγές

Τυρόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια πεντανόστιμη συνταγή για τυρόπιτα μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράζεται τα μυστικά της, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μια καταπληκτική συνταγή για τυρόπιτα που πρέπει όλοι να δοκιμάσουν, ετοίμασε και μας προτείνει η σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.

Υλικά

1/3 φλ. ελαιόλαδο

1/2 φλ. σουσάμι

1 κ.γ. γλυκάνισο

100 γρ. γιαούρτι κατσικίσιο

350 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

350 γρ. φέτα ή παριανό τυρί της άλμης

400 γρ. νερό ή γάλα

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο ελαιόλαδο για το ταψί

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Έκανε μπάχαλο την πτήση και συνελήφθη

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς

Κάρπαθος: Ασέλγησε σε ανήλικο με αντάλλαγμα… τσιγαριλίκι