“Παγιδευμένοι”: Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης (βίντεο)

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ



Η Άννα γίνεται μάρτυρας της ανάκρισης του πατέρα της, Κοσμά, και αντιμετωπίζει μια ακόμη αλήθεια για τη Μυρτώ που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Η κατάθεσή του θα πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία. Τι έκρυβε μέχρι τώρα ο Κοσμάς σε σχέση με την κόρη του;

Κι ενώ ο εραστής της Μυρτώς προσπαθεί να διαφύγει στο εξωτερικό, ο Δημήτρης είναι πεπεισμένος ότι ο Θοδωρής είναι αθώος. Μία νέα αποκάλυψη, όμως, για την κρυφή ζωή του αδερφού του θα φέρει τα πάνω κάτω και θα δοκιμάσει πάλι την εμπιστοσύνη του σε εκείνον. Η ανάγκη να μιλήσει ο Θοδωρής και να πει όλα όσα ξέρει είναι, πλέον, μονόδρομος. Θα το κάνει;







ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» θα καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

