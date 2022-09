Κοινωνία

Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού - Ιερέας: “Στενοχωριέμαι πολύ, έχω εμπιστοσύνη στο Θεό”

«Όσο θέλει ο Θεός θα είμαι εδώ», είπε απευθυνόμενος στους πιστούς στον μεθέορτο Εσπερινό των Αγίων Ισιδώρων.





Συνεχίζει κανονικά τα κηρύγματά του προς τους πιστούς ο «θαυματοποιός» παπάς του Λυκαβηττού, Δημήτρης Λουπασάκης.

Στον μεθέορτο Εσπερινό των Αγίων Ισιδώρων, ο παπά-Δημήτρης, αναφερόμενος στις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, είπε ότι στενοχωριέται πολύ, αλλά ότι έχει εμπιστοσύνη στο Θεό.

Όπως είπε απευθυνόμενος στους πιστούς «όσο θέλει ο Θεός θα είμαι εδώ, πάντοτε πίστευα πως όσο μας θέλει ο Θεός μας κρατάει, μας δίνει τη δύναμη και την υπομονή, αν ο θεός θέλει να μας σταματήσει το κάνει».

Ο «θαυματοποιός» παπάς του Λυκαβηττού, συνέχισε λέγοντας ότι «η συνείδηση του καθενός είναι ό,τι καλύτερο. Έχω μάθει στη ζωή μου να ακούω , να βλέπω και να μη μιλώ και μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό κάνω γιατί περιμένω ο Θεός να μιλήσει τελευταίος, εξάλλου μίλησε και στην ασθένειά μου, και στη λειτουργία μου. Μπορεί να στενοχωριέμαι ανθρώπινα αλλά έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, στέλνει τους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη ώρα. Γράφουν ότι έχω παιδιά πολλά, όχι έχω μόνο δυο κορίτσια. Είναι ωραίο να γράφει κάποιος αλλά να γράφει απλά, όμορφα και αληθινά, με απλότητα και αγάπη αφού πρώτα τον γνωρίσει. Έτσι με προσέγγισαν και εμένα οι Άγιοι Ισίδωροι, μου έδωσαν ελπίδα και έτσι μπόρεσα και τους δέχτηκα, μιλώ ανθρώπινα. Γράψανε ότι είμαι μικρός στην ηλικία είμαι 63 ετών, έχω δυο κορίτσια. Οι πατέρες εδώ είναι πνευματικά παιδιά του Τιμίου Σταυρού. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται εδώ».



Ανήμερα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τη 14η Σεπτεμβρίου, συγκεντρώθηκαν περίπου 30.000 άτομα τα οποία στήθηκαν σε ατελείωτες ουρές, περιμένοντας καρτερικά τη σειρά τους ώστε να αγγιχθούν από τον εφημέριο

Την ίδια ώρα σε καθημερινή βάση οι πιστοί εξακολουθούν να συρρέουν απτόητοι στο ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού.

πηγή βίντεο: ekklisiaonlinenews

