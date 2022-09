Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η μελέτη Λύτρα - Τσιόδρα για θνησιμότητα εκτός ΜΕΘ και η πολιτική κόντρα

Πολιτική διαμάχη προκάλεσε η μελέτη που είχαν κάνει οι δύο καθηγητές, πριν από ένα χρόνο, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαιώθηκαν.

«Παραμένει ολόιδια η κλιμάκωση της θνητότητας όσο περισσότεροι νοσηλεύονται κ η γεωγραφική ανισομέρεια, με πολύ στενότερα πλέον 95% Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 παρατηρείται επιδείνωση της θνητότητας κατά 21% για ορισμένο φορτίο ασθενών, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Μάλιστα αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη αν νοσηλεύεσαι στην επαρχία: άλλο ένα +64% σε σχέση με την Αθήνα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο καθηγητής Θεόδωρος Λύτρας, πυροδοτώντας νέο γύρο πολιτικής διαμάχης, με αντικείμενο τη θνησιμότητα των νοσηλευόμενων με covid-19 εκτός ΜΕΘ, με αφορμή τη μελέτη που έκανε πριν από έναν χρόνο μαζί με τον Σωτήρη Τσιόδρα.

3? Μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 παρατηρείται **επιδείνωση** της θνητότητας κατά 21% για ορισμένο φορτίο ασθενών, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Μάλιστα αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη αν νοσηλεύεσαι στην επαρχία: άλλο ένα +64% σε σχέση με την Αθήνα, ενώ πριν την... pic.twitter.com/dqLY8lhbZr — Theodore Lytras (@TheodoreLytras) September 26, 2022

Πλεύρης: Στόχος να μην διασωληνωθεί κανείς

Σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε σχετικά με τη μελέτη: « Ο κύριος Λύτρας κάνει μία στατιστική αναφορά των στοιχείων και καταλήγει ότι τα αίτια της θνητότητας θα πρέπει να αναζητηθούν από άλλη μελέτη. Τι δείχνει στα στατιστικά στοιχεία αυτά; Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι όταν κάποιος φτάσει να διασωληνωθεί οι πιθανότητες να πεθάνει είναι πολύ περισσότερες από το να επιβιώσει. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να μη διασωληνωθεί κάποιος; Να έχει προστατευθεί. Ο κύριος Λύτρας λοιπόν στην ίδια του τη μελέτη αναφέρει και απαντά σήμερα το πρωί στο Twitter του κυρίου Πολάκη, ο οποίος δεν κατάλαβε τη μελέτη και λέει ότι πέθαναν οι ανεμβολίαστοι το ίδιο με τους εμβολιασμένους, ότι από αυτούς οι οποίοι διασωληνώθηκαν, επειδή ακριβώς ο εμβολιασμός παρεμβαίνει στον παράγοντα να μην κατέβει η νόσος στους πνεύμονες και να μη χρειαστεί διασωλήνωση, ήταν στην πραγματικότητα το όπλο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν που είχαμε 55% μόλις εμβολιαστική κάλυψη, φτάσαμε τον Φεβρουάριο – Μάρτιο πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όσο με πολύ δύσκολα μέτρα υποχρεωτικότητας που πολλοί τα χαρακτήρισαν αυταρχικά και είχανε και πρόστιμο και είχανε αναστολή στην εργασία. Όταν πια φτάνει κάποιος να διασωληνωθεί, κινδυνεύει. Αναλογικά η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι διασωληνώθηκαν, αναλογικά ήταν ανεμβολίαστοι. Όταν φτάσαμε στο 80% πλήρως εμβολιασμένου κόσμου, τότε προφανώς οι ανεμβολίαστοι με τους εμβολιασμένους διασωληνωμένους πάλι είχαν αναλογία 80 – 20 ανάποδα. Δηλαδή το 80% των διασωληνωμένων ήταν από το 20% των ανεμβολίαστων. Άρα αυτή η μελέτη δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, το κρίσιμο ήταν να μη διασωληνωθεί κάποιος κι έπρεπε να εμβολιαστεί και σήμερα που έχουμε 80 διασωληνωμένους έναντι 700 που είχαμε φτάσει το χειμώνα, με τα ίδια κρούσματα, η ειδοποιός διαφορά είναι ότι είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο εμβολιασμένοι. Έχουμε παραπάνω θνητότητα στις ΜΕΘ; Στις ΜΕΘ δυστυχώς τις ελληνικές τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη θνητότητα σε όλες τις ασθένειες, διότι η χώρα μας έχει διπλάσιο ποσοστό νοσοκομειακών λοιμώξεων μέσα στις ΜΕΘ από ότι έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν έχεις διπλάσιο ποσοστό νοσοκομειακών λοιμώξεων που με τις μελέτες που έχει κάνει ο ΕΟΔΥ γιατί αυτά που λέει ο κ. Λύτρας ότι πρέπει να ερευνηθούν τα ερεύνησε ο ΕΟΔΥ και σε ποσοστό άνω του 70% συμπολιτών μας υπήρξαν νοσοκομειακές λοιμώξεις που υπάρχουν στις ελληνικές ΜΕΘ που έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας. Ποιος είναι ο βασικός στόχος λοιπόν; Να μη φτάνει κάποιος να διασωληνωθεί. Στις ΜΕΘ τηρήθηκε απόλυτα η αναλογία νοσηλευτών και γιατρών παντού. Άρα, είχαμε από 550 κλίνες ΜΕΘ, 1.305 με 200 του ιδιωτικού τομέα. Όλες ήτανε στον απόλυτο βαθμό στελεχωμένες. Αυτό που λέει ο κύριος Λύτρας, για να γίνει μελέτη για τις αιτίες θνητότητας δεν είναι μόνο για όσους νοσούσαν από Covid-19, είναι για όσους έχουν διασωληνωθεί για οποιαδήποτε αιτία. Έγινε από τον ΕΟΔΥ και συνεχίζει να γίνεται και συνδυάζεται με αυτό το οποίο σας λέω, γιατί ο ΕΟΔΥ βλέπει φάκελο-φάκελο τον κάθε θάνατο και που υπήρξε λοίμωξη. Και ναι, στα περιφερειακά νοσοκομεία παρατηρείται ότι ο αριθμός των λοιμώξεων, φέρνω για παράδειγμα το Αγρίνιο που πιο πριν είχε φτάσει να έχει σε μια περίοδο και 100%, συνδυάζεται απόλυτα με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Δεν άνοιξα εγώ το θέμα των εμβολιασμών, αναγκάστηκα να απαντήσω γιατί το πρωί και σας παραπέμπω στο Twitter, ο κ. Πολάκης κάνει ανάλυση ότι από τη μελέτη του κ. Λύτρα βγαίνει ότι ο εμβολιασμός δεν έπαιξε ρόλο και ο κ. Λύτρας του απαντάει με ένα σχεδιάγραμμα. Άρα ο κ. Πολάκης είπε γιατί έχουμε τόσους θανάτους αφού εμβολιασθήκαμε; Πέτυχε κι αυτό. Και του απαντάει ο κ. Λύτρας κάτι που πρέπει να το πούμε, ότι ο εμβολιασμός έχει ρόλο να μην διασωληνωθεί κάποιος».

Τσίπρας: Θα ζητήσει συγγνώμη;

Μέσω ανάρτησής του, ο Αλέξης Τσίπρας, διερωτάται: «Πεταμένα λεφτά οι ΜΕΘ» έλεγαν και «φέρτε μου μια έρευνα που να δείχνει ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν» προκαλούσε ο ΠΘ στη Βουλή. Τώρα που οι μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός ΜΕΘ δε σώθηκε σχεδόν κανείς, θα ζητήσει έστω μια συγνώμη; Όχι από εμάς αλλά από τους χιλιάδες που χάθηκαν άδικα».

Μέσω ανακοίνωσή του απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα ο Υπουργός Υγείας: «Η χώρα μας σύμφωνα με τα πλέον επίκαιρα στοιχεία του ECDC και του Euromomo φέτος το καλοκαίρι είχε την 5η χαμηλότερη τιμή υπερβάλλουσας θνησιμότητας στην Ευρώπη και συνολικά, καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, όπως έχει επιβεβαιώσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει σημειώσει τη 12η καλύτερη επίδοση στην ΕΕ των 27 με όρους υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Από την αρχή της πανδημίας εξάντλησαμε όλες τις δυνατότητες αύξησης κλινών ΜΕΘ υπερδιπλασιάζοντας τες με πλήρη στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όλες οι επιστημονικές μελέτες, που γίνονται, αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου και στο σύνολο τους αναδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όπλο για την αποφυγή της βαριάς νόσησης και της διασωλήνωσης. Σήμερα ενώ ο κ. Ξανθός στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή εξέθεσε τον κ. Πολάκη για τις αντιεπιστημονικές αντιεμβολιαστικές του ανάρτησεις, ο κ.Τσίπρας με ανάρτηση του επέλεξε για μία ακόμη φορά να συνταχθεί με τον κ. Πολάκη και να τον καλύψει απόλυτα στις αντιεμβολιαστικές του απόψεις».

Ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «Η νέα επιστημονική μελέτη του Επίκουρου Καθηγητή Δημόσιας Υγείας κ. Λύτρα, η οποία δημοσιεύτηκε αυτές τις μέρες, αποδεικνύει αυτό το οποίο είναι γνωστό στην ιατρική και την επιστημονική κοινότητα εδώ και παρά πολύ καιρό. Ότι, δηλαδή, η ευθύνη για την υγειονομική τραγωδία που ζει αυτή την περίοδο η χώρα και για τους 33 χιλιάδες νεκρούς στην πατρίδα μας από την πανδημία έγκειται στη μειωμένη ανθεκτικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας και δεν οφείλεται σε κάποιες αντικειμενικές συνθήκες λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Προφανώς δεν οφείλεται σε επιστημονική ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ? των γιατρών, των νοσηλευτών και όλων των άλλων επαγγελματιών υγείας. Οφείλεται κυρίως στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αφήσει απροστάτευτο και αθωράκιστο το ΕΣΥ, να μην ενισχύσει τα τμήματα πρώτης γραμμής, τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος, όπως είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η προνοσοκομειακή διαχείριση, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, οι κλινικές κόβιντ και βεβαίως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Εκεί εξελίχθηκε στην αιχμή των επιδημικών κυμάτων ένα δράμα με εκατοντάδες ανθρώπους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, που, όπως απέδειξε η μελέτη, στο 98% έχασαν τη ζωή τους. Θεωρούμε ότι το καθοριστικό δεν είναι ούτε οι υποδομές, ούτε ο εξοπλισμός. Το καθοριστικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό, είναι η επάρκεια και η εμπειρία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Και προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα σημαντικό στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Δεν αξιοποίησε ούτε τα πορίσματα και τα διδάγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν αξιοποίησε τα πορίσματα της πρώτης φάσης της μελέτης. Άφησε πραγματικά στο έλεος και το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ σε μια κατάσταση λειτουργικού μπλακ άουτ και πλήρους αποδιοργάνωσης των δημόσιων δομών. Θεωρούμε ότι οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του είναι πολλές και εγκληματικές. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι μια δραστική παρέμβαση ενδυνάμωσης του ΕΣΥ σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στις ΜΕΘ και στις κρίσιμες υπηρεσίες. Αυτό απαιτεί αλλαγή στα πολιτικά πράγματα, απαιτεί ένα προοδευτικό σχέδιο, το οποίο θα δώσει την προτεραιότητα που πρέπει στη δημόσια περίθαλψη».

Το γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Οι τεράστιες εγκληματικές ευθύνες της Μητσοτάκης Α.Ε. για την διαχείριση της πανδημίας ξεδιπλώνονται καθημερινά - Κόλαφος η νέα έκθεση Λύτρα για τις ΜΕ. Ακόμα μία μελέτη του καθηγητή Λύτρα ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι γνώριζαν ήδη και από την προηγούμενη μελέτη Λύτρα-Τσιόδρα, πως η εγκληματική πολιτική της Μητσοτάκης Α.Ε. στο χώρο της υγείας εν μέσω πανδημίας οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους ανθρώπων που θα είχαν σωθεί αν η Κυβέρνηση είχε προβεί σε πραγματική και όχι επικοινωνιακή, δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ. Στη μελέτη αυτή επιβεβαιώνονται τα τραγικά στοιχεία της πρώτης μελέτης: οι ανισότητες μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας και ο σχεδόν βέβαιος θάνατος για όσους ασθενείς διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ. Τα στοιχεία αυτά, είναι συντριπτικά για τις εγκληματικές πολιτικές της Κυβέρνησης που συνειδητά, παρά τις έντονες φωνές από τους Ειδικούς και την Αντιπολίτευση, αποφάσισε να μην ενισχύσει ούτε στο ελάχιστο το ΕΣΥ μέσα στη χειρότερη υγειονομική κρίση. Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και Υφυπουργοί Υγείας που διαχειρίστηκαν αυτήν την τραγωδία με αυτόν τον εγκληματικό τρόπο, είναι υπόλογοι για αυτά τα φοβερά εγκλήματα και για τις χιλιάδες ζωές που χάθηκαν από την συνειδητή πολιτική επιλογή της Μητσοτάκης Α.Ε. να αφεθούν εκτός ΜΕΘ ασθενείς εν μέσω μιας φονικής πανδημίας. Τα εγκλήματα αυτά του κ. Μητσοτάκη ούτε συγχωρούνται, ούτε και παραγράφονται και θα πρέπει η Κυβέρνηση του να λογοδοτήσει γι΄ αυτά πολιτικά και ποινικά».

Ολόκληρη η μελέτη των καθηγητών Λύτρα - Τσιόδρα

