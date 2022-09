Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκαν οι 23 από τους 33 συλληφθέντες από τη χθεσινή επιχείρηση στις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης.

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, οι 23 από τους συνολικά 33 συλληφθέντες της χθεσινής αστυνομικής επιχείρησης στις φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης.

Εκεί αναμένεται να φτάσει η δικογραφία στον εισαγγελέα και να ασκήσει την ποινική δίωξη και όσοι από τους συλληφθέντες αντιμετωπίσουν κακούργημα θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Στα δικαστήρια βρέθηκαν και αρκετοί από τους συγγενείς των συλληφθέντων.

