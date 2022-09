Κόσμος

Ο κυκλώνας “Ίαν” σαρώνει τη Φλόριντα (εικόνες)

Την επίδραση του κυκλώνα Ίαν άρχισε να «νιώθει» η Φλόριντα, καθώς το ισχυρότατο φαινόμενο έφτανε στις ακτές της. Δεν προλαβαίνουν να εκκενώσουν οι κάτοικοι.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό 23 μεταναστών που αγνοούνται αφού το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στα ανοιχτά της Φλόριντας, όπου πλησιάζει ο ισχυρός κυκλώνας Ιάν.

«Τέσσερις Κουβανοί μετανάστες κολύμπησαν μέχρι την όχθη αφού το πλοιάριο βυθίστηκε λόγω της κακοκαιρίας. Η ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τη διάσωση 23 προσώπων» ανέφερε στο Twitter ο επικεφαλής της συνοριακής αστυνομίας του Μαϊάμι, Γουόλτερ Σλόσαρ.

Γύρω στις 18.00 (ώρα Ελλάδας) ο κυκλώνας Ίαν βρισκόταν περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πούντα Γκόρντα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 250 χιλιομέτρων (155 μίλια) την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ. Ο Ίαν παραμένει στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον αφού για να αναβαθμιστεί θα πρέπει η ταχύτητα του ανέμου να φτάνει τουλάχιστον τα 157 μίλια την ώρα. Οι μετεωρολόγοι πάντως προβλέπουν ότι θα αποδυναμωθεί όταν φτάσει στην ξηρά και αναμένουν ότι θα πλήξει την κομητεία Σάρλος, στα βόρεια του Φορτ Μάιερς.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους ότι πλέον είναι πολύ αργά για να φύγουν από την περιοχή.

Στη Βένις, μια παραθαλάσσια πόλη 24.000 κατοίκων, ανάμεσα στην Τάμπα και το Φορτ Μάιερς, είχε αρχίσει ήδη η βροχή από το μεσημέρι. Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν και ο άνεμος λύγιζε τους φοίνικες σε γωνία 45 μοιρών, ενώ ξερίζωσε διαφημιστικές και οδικές πινακίδες.

Περισσότερα από 200.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν ήδη μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Φλόριντα και ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις είπε ότι «αυτό είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό αυτού που θα συμβεί τις επόμενες 24-48 ώρες».

Στις αρχές της εβδομάδας οι αρχές ζήτησαν από 2,5 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής να την εγκαταλείψουν. Ο Νταγκ Τόου από τη Βένις ήταν ένας από εκείνους που αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και έμειναν στα σπίτια τους. Καθώς περπατούσε σήμερα το πρωί στη βροχή, για να δει αν αντέχει το σπίτι ενός φίλου του, παραδέχτηκε ότι δεν έχει βιώσει ποτέ μια θύελλα τέτοιου μεγέθους αλλά δεν τον τρομάζει η σκέψη ότι μπορεί να καταστραφεί η γειτονιά του. «Πρέπει να επαγρυπνούμε επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Επαγρυπνώ, αλλά προσπαθώ να μην ανησυχώ», είπε.

Τα ξενοδοχεία κατά μήκος του Διαπολιτειακού Αυτοκινητόδρομου 75, που διατρέχει τη δυτική ακτή της Φλόριντας, ήταν γεμάτα με ανθρώπους που αναζητούσαν καταφύγιο. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν διάσπαρτα πάρκα με τροχόσπιτα, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα εγκατέλειψαν και κατέφυγαν σε σχολεία ή άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως προσωρινά καταφύγια. Έχουν επίσης εκκενωθεί και οι πολλές εγκαταστάσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης ηλικιωμένων. Το Heartis Venice, ένας οίκος ευγηρίας στα βόρεια του Βένις, αποτελεί εξαίρεση. Από τους 107 τροφίμους του, οι 98 αποφάσισαν να μείνουν εκεί, υπό τη φροντίδα και τη βοήθεια του προσωπικού και των συγγενών τους, όπως είπε η Μισέλ Μπάρτζερ, η γενική διευθύντρια. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν εδώ και δύο χρόνια και το κτίριο έχει χτιστεί με προδιαγραφές ώστε να αντέχει σε κυκλώνα κατηγορίας 5.

Την Τρίτη, ο Ίαν πέρασε από την Κούβα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση για 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Νωρίς σήμερα το πρωί η κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης ανέφερε ότι έχει αρχίσει να αποκαθιστά τη σύνδεση στο ανατολικό άκρο του νησιού.

