“The 2Night Show” - Στεφανής: Πώς βλέπει τους Έλληνες οδηγούς (βίντεο)

Ποιες είναι οι αναμνήσεις του από τον πρώτο αγώνα ράλι, στον οποίο συμμετείχε; Τι του είπε ο Jigger, όταν κάθισε για πρώτη φορά στο δεξί μπάκετ μαζί του;

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης ήταν ο Κώστας Στεφανής. O δημοφιλής συνοδηγός αγώνων έρχεται κατευθείαν από το Ράλι Ακρόπολις και «τερματίζει» στο στούντιο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.

Πώς βλέπει τους Έλληνες οδηγούς; Τέλος, μίλησε για τη γυναίκα του, που ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά, αλλά και για τη δυνατή σχέση που έχει με τα δύο τους παιδιά, Μάνο και Ινώ.

«Σε Ράλι Ακρόπολις είχαμε να τρέξουμε 15 χρόνια με τον Μάνο, τον γιο μου», δήλωσε.

«Η κόρη μου η Ινώ, πριν από δύο χρόνια, έτρεξε με τα πόδια 150χλμ ασταμάτητα σε 39 ώρες στο Ροβανιέμι με -50 βαθμούς Κελσίου».

«Είμαι 73 ετών, γεννήθηκα στο Μοσχάτο. Κάποια στιγμή έκανα μια κοπάνα από το σχολείο, πήραμε ένα τρίκυκλο με έναν φίλο και πήγαμε στην Πάρνηθα να χαζέψουμε τα αμάξια. Λέω τότε, θα γίνω συνοδηγός. Έβαλα στόχο ζωής να γίνω συνοδηγός. Έκανα διανομή στη Ναυτεμπορική για να με πάρουν στην εφημερίδα. Είπα θα πάω σχολή δημοσιογραφίας και μετά πήγα βοηθός στον Γιώργο Λιβέρη. Τον πρώτο μου αγώνα Ράλλυ τον έτρεξα το 1970 με τον Γιάννη Μπελέγρη», εξήγησε για το πώς ξεκίνησε.

«Δεν έχω οδηγήσει ποτέ Ράλλυ, δεν με ενδιαφέρει. Έχω αλλάξει 30-32 οδηγούς. Στα Κανάρια Νησιά έχω κάτσει δίπλα σε όποιον μπορείς να φανταστείς».

«Σκέφτομαι να γράψω βιβλίο, αλλά σκέφτομαι και λέω “ποιος είμαι εγώ;”. Υπάρχουν τρελές ιστορίες».

«Ο Τζίγγερ ήρθε στη ζωή μου από το 1985, ως το 1992. Ήταν από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής μου, ήταν καταπληκτικός οδηγός. Είχε μοναδικότητα σαν άνθρωπος. Μου είπε “εμένα μου αρέσει να πατάω το γκάζι και να στρίβω τιμόνι, μπορείς να κάνεις όλα τα υπόλοιπα εσύ;” και του είπα ναι. Μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, αν δεν υπάρχει χημεία, δεν πάει».

«Είχα πει κάποτε σε μια συνέντευξη κάτι που είχα στεναχωρήσει τα παιδιά μου, αλλά τους το εξήγησα και το κατάλαβαν. Είχα πει ότι μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο αναπτύσσονται τέτοιες σχέσεις που δεν αναπτύσσονται μεταξύ ανδρός και γυναικός, πατέρα και παιδιού».

«Είναι τέτοια η ανδρεναλίνη και το ρίσκο. Και αν δεν υπάρχει χημεία (μεταξύ οδηγού και συνοδηγού) δεν πετυχαίνει το πράγμα».

«Τα παιδιά μου είχαν στεναχωρεθεί γιατί είχα πει ότι δεν αναπτύσσεται τέτοια σχέση. Ο γιος μου το είχε καταλάβει από τότε και μάλιστα κατάλαβε κάποτε, και το έμαθα μετά από χρόνια, τη σημασία των ζωνών ασφαλείας χωρίς να του έχω πει ποτέ εγώ “βάλε ζώνη”. Είμαστε στη Μεταμόρφωση και κλείνουμε τον δρόμο για να κάνουμε τη δοκιμή μιας και την άλλη μέρα ξεκινάγαμε. Και ενώ είναι κλειστός ο δρόμος και δεν υπάρχει τίποτα, βγαίνει μια σκουπιδιάρα μέσα από τα πουρνάρια γιατί δεν έπαιρνε μπροστά και την έσπρωξαν» διηγήθηκε ο Κώστας Στεφανής και πρόσθεσε:

«Και σκάμε πάνω στη σκουπιδιάρα με τον πίσω αριστερό τροχό και φεύγει η πίσω αριστερή πόρτα, ο τροχός ο αριστερός με την μπουκάλα, το πορτ μπαγκάζ και έμεινε μια σπηλιά τεράστια. Εμείς αγρατζούνιστοι. Φορτώνω το αμάξι να πάμε να το χτίσουμε και εκείνη τη στιγμή προσπερνάωτη σύζυγό μου με τα παιδιά μου πιτσιρίκια, που ψώνιζαν στο σούπερ μάρκετ και βλέποντάς με παθαίνει πανικό».

Όσο για τη γνώμη του για τους Έλληνες: «Οι Έλληνες οδηγοί έχουν τρομερή αγένεια και παραβατικότητα στους δρόμους» τόνισε.

