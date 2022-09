Πολιτική

Μητσοτάκης: Σε εκδήλωση της Google ο Πρωθυπουργός

Ο Πρωθυπουργός θα παραβρεθεί σε εκδήλωση της Google και στην ονοματοδοσία της πυραυλακάτου «Βλαχάκος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό, στις 9:00, στην τελετή ονοματοδοσίας της νέας πυραυλακάτου του Πολεμικού Ναυτικού «Υποπλοίαρχος Βλαχάκος».

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Google Cloud International, Αντέρ Φοξ-Μαρτίν.

Στις 12:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση της Google, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Β. Γιούροβα.

