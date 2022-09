Οικονομία

“Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή” και για επιχειρήσεις

Η ανακοίνωση του Υπουργού Περιβάλλοντος για το νέο πρόγραμμα αντικατάστασης συσκευών με ενεργειακές. Ποιους αφορά, πότε ξεκινά.

Προγράμματα "Εξοικονομώ", "Αλλάζω συσκευή" και επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας στη συνεδρίαση της διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Στην ίδια συνεδρίαση ο υπουργός ανέφερε ότι η ΕΕ υιοθετεί τις ελληνικές προτάσεις για την επιβολή πλαφόν στην τιμή εισαγωγής του φυσικού αερίου καθώς και το μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών που εφαρμόζει ήδη η χώρα μας.

Η μόνιμη λύση δεν είναι οι επιδοτήσεις, αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας και η αυτοπαραγωγή, τόνισε ο υπουργός. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε τα εξής προγράμματα:

Εξοικονομώ για επιχειρήσεις, ύψους 360 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τουρισμό, υπηρεσίες και ορισμένους κλάδους του δευτερογενούς τομέα. Ο Οδηγός θα προδημοσιευτεί τον Οκτώβριο.

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με πιο αποδοτικά. Επίσης ο Οδηγός θα προδημοσιευτεί τον Οκτώβριο.

Με νομοθετική πρωτοβουλία θα δοθεί η δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων από επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιούν τη μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού εγκαθιστώντας πχ ένα φωτοβολταϊκό σε άλλο νομό, στη μέση ή την υψηλή τάση για συμψηφισμό της κατανάλωσης των επιχειρήσεων.

Ο κ.Σκρέκας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους επαγγελματίες για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση μεριμνώντας παράλληλα με συγκεκριμένα μέτρα για την διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται μηχανισμός περιορισμού της κατανάλωσης για μεγάλες επιχειρήσεις (μέση και υψηλή τάση) κατά τις ώρες αιχμής (6-9 ή 6-10 μ.μ.) στο πλαίσιο και των ευρωπαϊκών αποφάσεων που αναμένονται για υποχρεωτική μείωση της τάξης του 5 % στη συγκεκριμένη χρονική ζώνη.

Ο μηχανισμός εξοικονόμησης καθώς και το πλαίσιο για τις αποκοπές ηλεκτροδότησης λόγω χρεών συζητήθηκαν σε χθεσινές συσκέψεις του κ.Σκρέκα με εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων και των προμηθευτών.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ζήτησε μείωση φόρων και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας. Σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει σημαντικά κεφάλαια για επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια ενώ αναμένεται και διευρυμένο επίδομα θέρμανσης.

