Πολυτεχνειούπολη: ο Έσκο, τα απειλητικά μηνύματα και ο “συμβιβασμός” (βίντεο)

Όλα όσα αποκάλυψαν η μητέρα και η συνήγορος του 30χρονου στο "Πρωινό".

Ο μύθος που είχε φτιάξει την τελευταια πενταετία, γύρω απο το όνομα του ο «Έσκο», του επέτρεπε να στρατολογεί και να ελέγχει νεαρούς που είχαν παρελθόν στην οπαδική βία αλλά και παλιούς τρόφιμους των φυλακών, στήνοντας ένα δαιδαλώδες δίκτυο οργανώσεων που λειτουργούσαν με τη μορφή των συγκοινωνούντων δοχείων.

Η δικηγόρος του μίλησε στην επομπή "Το Πρωινό" αναφέροντας πως "είναι ένα πολύ καλό παιδί με λευκό ποινικό μητρώο που στοχοποιείται λόγω της αλβανικής καταγωγής του" ενώ συνέχισε λέγοντας πως "το "η μητέρα του είναι κρατούμενη, ενώ τα αίματα από τον πυροβοιλισμό του γιου της είναι ακόμη στα ρούχα και τα μαλλιά της ενώ είναι γεμάτη μώλωπες".

Τόνισε πως ο 30χρονος "έμενε στις εστίες γιατί κάποιος του το είχε επιτρέψει".

Στην εκπομπή μίλησε αποκλειστικά και η μητέρα του 30χρονου. "20χρονια δουλέυω μέρα νύχτα, μπορείτε να ανοίξετε το κινητό μου να δείτε ότι όλα είναι ψέμματα" είπε η μητέρα του σε δήλωσή της, με τον κ. Μπαλάσκα να απαντά σε αυτή τη δήλωση υπενθυμίζοντας πως "ο 30χρονος προσπάθησε να ξεκοιλιάσει μια υπαστυνόμο".

Σοκάρουν τα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο δημοσιογράφος, Μάκης Παπαδάτος "η συμμορία αυτή απήγαγε και βασάνισε το γιο μου, η αστυνομία τους είχε εντοπίσει από την πρώτη στιγμή".

Μάλιστα, όπως ανέφερε "έβαλαν το γιο μου στο πορτ μπακαζ και άφησε το ρολόι του, ώστε σε περίπτωση που βρισκόταν το αυτοκίνητο της απαγωγής, η αστυνομία να έκανε αυτόματα τη σύνδεση μαζί του".

Ο ίδιος για πρώτη φορά δήλωσε πως "ο γιος μου είχε δεχτεί μήνυμα από τον "Έσκο" για να λύσουμε εξωδικαστικά την υπόθεση".

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών όπου βρέθηκαν και κάποιοι συγγενείς τους .

Οι κατηγορίες που ανά περίπτωση απήγγειλε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης αφορούν τα αδικήματα :

Εγκληματική οργάνωση (Συμμορία)

Διακεκριμένη περίπτωση κλοπής

Ληστεία

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Αντίσταση κατά της αρχής

Απείθεια

Παράβαση του νόμου περί όπλων( πλημμεληματική και κακουργηματική).

Σε όσους από τους κατηγορούμενους ασκήθηκε δίωξη για κακουργήματα οδηγήθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ οι υπόλοιποι που αντιμετωπίζουν μόνο πλημμεληματικές κατηγορίες θα οδηγηθούν αύριο στο Αυτόφωρο για να δικαστούν. Μέχρι τότε παραμένουν όλοι κρατούμενοι.

