Σουφλέ μελιτζάνας από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Μια πεντανόστιμη συνταγή για σουφλέ μελιτζάνας μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράζεται τα μυστικά της, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.

Υλικά



Για τις μελιτζάνες

6 μελιτζάνες φλάσκες

Λίγες σταγόνες βαλσαμικό ξύδι

Λίγο ελαιόλαδο

Λίγο φρέσκο θυμάρι

Αλάτι

Πίπέρι

Για τον κιμά

4 κ.σ. ελαιόλαδο

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

1 κρεµµύδι ψιλοκομμένο

2 σκελ. σκόρδο

Αλάτι

Πιπερι

Για τις στρώσεις στο ταψί

1/2 φλ. τριμμένη φρυγανιά ή τρίμματα ψωμιού

2 ντομάτες ώριμες κατακόκκινες κομμένες σε φέτες

250 γρ. ανθότυρο θρυμματισμένο

250 γρ. φέτα θρυμματισμένη

1 κ.σ. βασιλικό ψιλοκομμένο

1 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο

2 κ.σ. φρυγανιά τριµµένη ή ψίχουλα ψωμιού

2 κ.σ. παρμεζάνα ή πεκορίνο τριμμένο

Για την κρέμα

250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

3 αυγά μεγάλα

1/2 φλ. φρέσκο γάλα

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

