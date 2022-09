Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει Πασχαλάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ερυθρόλευκα ντύνεται ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, που «κατεβαίνει» στον Πειραιά.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Τόμας Βατσλίκ, ανοίγει την πόρτα του Ολυμπιακού στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Η ομάδα του Πειραιά χρειαζόταν ενίσχυση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια και ήρθε σε συμφωνία με τον Πασχαλάκη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ.

Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης αγωνιζόταν από το 2017 και στη διάρκεια αυτής της πενταετίας έπαιξε σε 179 ματς, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2019 και τρία κύπελλα (2018, 2019, 2021). Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε ΠΑΣ Γιάννινα, Πανθρακικό και Λεβαδειακό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαζικό revenge porn στην Πάτρα: Θύματα μιλούν στο “Πρωινό” (βίντεο)

Η Ρωσία προσαρτά Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα

Γαλλία: Απεργιακό μπλακ άουτ σε όλη τη χώρα (εικόνες)