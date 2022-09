Κοινωνία

Πολυτεχνειούπολη: Σε διαθεσιμότητα η δόκιμη αστυνομικός

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δόκιμη αστυνομικό που συνελήφθη στις φοιτητικές εστίες. Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η δόκιμη αστυνομικός που συνελήφθη κατά την αστυνομική επιχείρηση στις φοιτητικές εστίες του Ζωγράφου.

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα δόκιμος αστυφύλακας, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος της, για διάπραξη ποινικών αδικημάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η δόκιμη αστυνομικός με τέσσερις ακόμα συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, κατηγορία που τους αποδόθηκε σήμερα στην Ευελπίδων, όπου ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για να απολογηθούν.

Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι 23 συλληφθέντες, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, παρουσιάστηκαν χθες στον εισαγγελέα που τους άσκησε ποινική δίωξη. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν και μέχρι τότε, παραμένουν κρατούμενοι.

