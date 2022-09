Οικονομία

Γερμανία – πληθωρισμός: Διψήφιος μετά από μισό αιώνα

Οι λόγοι που εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός που τον Αύγουστο ήταν στο 7,9%.

Στο 10% έφθασε ο πληθωρισμός στη Γερμανία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τιμή του τα τελευταία 70 χρόνια.

Ανάλογα μεγέθη είχαν σημειωθεί μόνο για την Δυτική Γερμανία, κατά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του '70.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν ακόμη στο 7,9% και εκτιμάται ότι εκτοξεύθηκε και λόγω της εκπνοής της ισχύος του ενιαίου εισιτηρίου για όλα τα ΜΜΕ κόστους 9 ευρώ/μήνα και της έκπτωσης στα καύσιμα.

