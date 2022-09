Κόσμος

Η Βορεια Κορέα εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους

Με αυτόν τον τρόπο είπαν "αντίο" στην Καμάλα Χαρις που είχε επιστευτεί τη Σεούλ.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους, την Πέμπτη, ενώ πηγή της ιαπωνικής κυβέρνησης δήλωσε ότι φαίνεται πως η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο πυραύλους μικρού βεληνεκούς, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Νωτίτερα, ο νοτιοκορεατικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο αγνώστου ταυτότητας στην θάλασσα, λίγες ώρες μετά την αναχώρηση από την Νότια Κορέα της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, η οποία επισκέφθηκε τα οχυρωμένα σύνορα της Νότιας Κορέας με την Βόρεια Κορέα.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο αγνώστου ταυτότητας στην Ανατολική Θάλασσα», περισσότερο γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας.

