Βασίλισσα Ελισάβετ: τα αίτια θανάτου σύμφωνα με το πιστοποιητικό

Το πιστοποιητικό για τα αίτια θανάτου της Βασίλισσας έγιναν γνωστά στη δημοσιότητα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' πέθανε από "γηρατειά" στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Έπειτα από 70 χρόνια βασιλείας, η Ελισάβετ Β' πέθανε στις 15.10 (τοπική ώρα, 18.10 ώρα Ελλάδας) , σύμφωνα με το πιστοποιητικό αυτό που εκδόθηκε από τα Εθνικά Αρχεία της Σκωτίας. Η μονάρχης απεβίωσε στην ιδιωτική της κατοικία του Μπαλμόραλ.

«Η βασίλισσα απεβίωσε εν ειρήνη στο Μπαλμόραλ σήμερα το απόγευμα», ανέφερε η ανακοίνωση των Ανακτόρων. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν σπεύσει στο πλευρό της Ελισάβετ, καθώς οι γιατροί είχαν εκφράσει την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση της υγείας της.

Το πιστοποιητικό θανάτου της δείχνει επίσης, ότι το άτομο που βρισκόταν κοντά της τις τελευταίες της στιγμές, ήταν η πριγκίπισσα Άννα, κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ.

