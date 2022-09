Πολιτική

Ακάρ: Τουρκία και Ελλάδα να μοιραστούν τον πλούτο του Αιγαίου

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένας κακός γείτονας», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

Για προκλητικές ενέργειες της αλλά και ρητορική, ειδικά από ορισμένους πολιτικούς στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να τους κατονομάζει έκανε λόγο ο Χουλουσί Ακάρ.

«Ειδικά αυτοί οι πολιτικοί, έκαναν και κάνουν πάντα αυτά τα πράγματα για να θολώσουν τα νερά εδώ, να αναστατώσουν τα πράγματα», ισχυρίστηκε ο Τούρκος Υπουργός.

Μίλησε ακόμη και για εξαιρετικά επιθετική στάση απέναντι στην Τουρκία λόγω των δικών τους εσωτερικών πολιτικών υπολογισμών.

Η Ελλάδα, ισχυρίστηκε ο Χουλουσί Ακάρ, αυτή τη στιγμή είναι ένας κακός γείτονας.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι «η Τουρκία είναι πολύ ψύχραιμη και πολύ υπομονετική». Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας που συχνά χαρακτηρίζεται ως ο πιο μετριοπαθείς και ήπιος εντός της τουρκικής κυβέρνησης, είπε ότι «η χώρα του είναι υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων, ειρηνικών τρόπων και μεθόδων».

Μίλησε ακόμη και για θάλασσα φιλίας στο Αιγαίο αν και ζήτησε διαμοιρασμό του πλούτου.

