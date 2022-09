Κόσμος

Κυκλώνας “Ίαν” –Μπάιντεν: Ίσως ο φονικότερος στην Ιστορία της Φλόριντα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μίλησε για αναφορές για ανθρώπινες απώλειες, χωρίς όμως να προχωρήσει σε αριθμούς.

Ο κυκλώνας Ίαν ενδέχεται να προκάλεσε «μεγάλες απώλειες» στη Φλόριντα και ίσως να είναι «ο φονικότερος» που έχει πλήξει ποτέ αυτήν την Πολιτεία, προειδοποίησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Θα μπορούσε να είναι ο φονικότερος κυκλώνας στην ιστορία της Φλόριντας», είπε ο Μπάιντεν, επισκεπτόμενος την έδρα της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. «Οι αριθμοί (…) δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι, όμως λαμβάνουμε τις πρώτες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ανθρώπινες απώλειες, οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα πάει στη Φλόριντα «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», για να ευχαριστήσει αυτοπροσώπως όσους ενεπλάκησαν στις επιχειρήσεις διάσωσης και ανοικοδόμησης.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να επισκεφθεί και το Πουέρτο Ρίκο, που επλήγη από τον κυκλώνα Φιόνα, είπε ότι αυτή είναι η «πρόθεσή του».

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος απάντησε επίσης κοφτά σε μια ερώτηση για τις συνομιλίες που είχε με τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, έναν από τους σκληρότερους πολιτικούς αντιπάλους του και επικριτές του. «Το θέμα είναι να σώσουμε ζωές και κατοικίες, αυτό είναι το θέμα. (…) Του μίλησα τέσσερις-πέντε φορές και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις διαφωνίες μας σε άλλα ζητήματα», τόνισε.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε επίσης ότι θα διαθέσει όλους τους αναγκαίους ομοσπονδιακούς πόρους για τη Φλόριντα. «Θα την ανοικοδομήσουμε σε συνεργασία με την Πολιτεία και τις τοπικές αρχές», υπογράμμισε.

