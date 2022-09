Κυκλώνας “Ίαν”: Πόλη - φάντασμα η Φλόριντα - Καρχαρίες βγήκαν στους δρόμους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σκοτάδι εκατομμύρια άνθρωποι, δρόμοι ποτάμια, βούλιαξαν σπίτια και αυτοκίνητα. Για ιστορική καταιγίδα μιλούν οι μετεωρολόγοι.

Ο ισχυρός κυκλώνας Ίαν έπληττε χθες Τετάρτη στη Φλόριντα με πολύ ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν ήδη «καταστροφικές» πλημμύρες και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε μεγάλους τομείς της πολιτείας.

Λίγο πιο κει από την τροχιά του κυκλώνα, κοντά στο αρχιπέλαγος των Κιζ, οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν οδήγησαν στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες και η ακτοφυλακή αναζητεί ακόμη 20 ανθρώπους, αφού τρεις διασώθηκαν και άλλοι τρεις κατάφεραν να κολυμπήσουν ως την ακρογιαλιά.

Με ανέμους ταχύτητας ως και 185 χιλιομέτρων την ώρα, ο Ίαν έφθασε πάνω από το έδαφος κατά μήκος της ακτής Κάγιο Κόστα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πολιτείας, στις 15:05 (τοπική ώρα· στις 22:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC). Προκάλεσε «καταστροφικές» πλημμύρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Our community in Southwest Florida will not be the same for a very long time as a result of #huricaneian . This storm surge has destroyed everything in its path and it’s still going. #HurricaneIan #FortMyers pic.twitter.com/y5n2Z0Jav9