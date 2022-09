Κόσμος

Βατικανό: απομάκρυνε νομπελίστα επίτροπο λόγω παιδεραστίας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στον επίσκοπο που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση σε ανηλικα αγόρια.

Το Βατικανό ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε κυρώσεις στον επίσκοπο Κάρλος Μπέλο, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες του για την ανεξαρτησία του Ανατολικού Τιμόρ αλλά κατηγορήθηκε ότι επί μια εικοσαετία κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια.

Η Αγία Έδρα, που εξέτασε αυτήν την υπόθεση «για πρώτη φορά το 2019», επέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2020 πειθαρχικά μέτρα στον Μπέλο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας Τύπου, Ματέο Μπρούνι. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως «περιορισμό στις μετακινήσεις του και την άσκηση του λειτουργήματός του, απαγόρευση επαφών με ανηλίκους» αλλά και να μην έχει επαφές με το Ανατολικό Τιμόρ, διευκρίνισε ο Μπρούνι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Τον Νοέμβριο του 2021 τα μέτρα αυτά ενισχύθηκαν, συνεχίζει η ανακοίνωση, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Ο επίσκοπος αποδέχτηκε επισήμως τις κυρώσεις.

Χθες, το ολλανδικό περιοδικό De Groene Amsterdammer δημοσίευσε μια έρευνα στην οποία έκανε λόγο για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς εφήβων στα ταξίδια που έκανε ο επίσκοπος τις δεκαετίες του 1980 και ’90. «Ο επίσκοπος με βίασε και μου επιτέθηκε σεξουαλικά εκείνη τη νύχτα. Νωρίς το πρωί, με έδιωξε (…) Μου άφησε χρήματα, για να σιωπήσω», ανέφερε ένα από τα φερόμενα θύματα, ηλικίας σήμερα 45 ετών.

Το περιοδικό ανέφερε ότι ερευνούσε την υπόθεση από το 2002.

Ο Μπέλο τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1996. Από το 1983 μέχρι το 2002 ήταν αποστολικός επίτροπος στην Ντίλι, την πρωτεύουσα του Ανατολικού Τιμόρ. Το 2002 υπέβαλε την παραίτησή του στον τότε πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄, επικαλούμενος λόγους υγείας και στη συνέχεια το Βατικανό τον έστειλε στη Μοζαμβίκη.

Ο Μπέλο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ανατολικό Τιμόρ, το οποίο ανέκτησε την ανεξαρτησία του το 2002, αφού επί τέσσερις αιώνες ήταν πορτογαλική αποικία και στη συνέχεια, για άλλα 25 χρόνια, ήταν υπό ινδονησιακή κατοχή (1975-1999).

Το ολλανδικό περιοδικό αναφέρει ότι συνομίλησε με περίπου 20 πρόσωπα –μεταξύ των οποίων ήταν πολιτικοί αξιωματούχοι και στελέχη της τοπικής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας– που γνώριζαν τη συμπεριφορά του επισκόπου Μπέλο. Ο τελευταίος δεν θέλησε να απαντήσει στις ερωτήσεις του περιοδικού.

