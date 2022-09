Κόσμος

Αφγανιστάν: φονική επίθεση καμικάζι σε εκπαιδευτικό οργανισμό (σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν τα βίντεο και οι εικόνες από το σημείο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίσθηκαν από την επίθεση καμικάζι που πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στην Καμπούλ στο Αφγανιστάν την ώρα που έφθαναν εκεί σπουδαστές, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Eyewitnesses to @Etilaatroz: dozens have been killed in today blast in Kaaj learning center in west #kabul. pic.twitter.com/jHbkZazXQK — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 30, 2022

«Οι σπουδαστές ετοιμάζονταν για ένα διαγώνισμα όταν ένας καμικάζι ανατινάχθηκε μέσα σ' αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο. Δυστυχώς 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 άλλοι τραυματίσθηκαν», δήλωσε ο Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, που μίλησε στο Ρόιτερς ζητώντας να μην κατονομασθεί, είπε επίσης πως ένας καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά του μέσα σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο.

Extremely CAUTION: some of today’s attack victims in wast #Kabul. Many eyewitnesses confirmed to @Etilaatroz the number of victims are more then 60. And most are girls. #Afghanistan pic.twitter.com/H5eNfrK1zt — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 30, 2022

Πολλοί από τους κατοίκους της δυτικής περιοχής της Καμπούλ, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, είναι Χαζάρα, μια εθνοτική μειονότητα που είχε γίνει στόχος προηγούμενων επιθέσεων οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί και από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, μεταξύ άλλων.

Έφηβοι σπουδαστές ήταν μεταξύ των 24 ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί σε επίθεση το 2020 σε εκπαιδευτικό κέντρο στη δυτική Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: ελάφι έκανε... τεράστιο άλμα πάνω από αυτοκίνητο (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν αναγνώρισε Ζαπορίζια και Χερσώνα ως ανεξάρτητα κράτη

Ολυμπιακός: Ο Πασχαλάκης στα “ερυθρόλευκα” (εικόνες)