Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια (εικόνες)

Μακελειό στην Ζαπορίζια. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε πτώματα να κείτονται στο έδαφος ή μέσα στα οχήματα.



Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από πλήγμα ρωσικού πυραύλου εναντίον οχηματοπομπής έξω από την πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε πτώματα να κείτονται στο έδαφος ή μέσα στα οχήματα. Ένας κρατήρας είχε δημιουργηθεί στο έδαφος μεταξύ δύο σειρών οχημάτων. Από την πρόσκρουση του πυραύλου στο έδαφος πετάχθηκαν κομμάτια χώματος στον αέρα, ενώ θραύσματα έπεσαν πάνω στα αυτοκίνητα. Τα τζάμια των οχημάτων – κυρίως αυτοκίνητα αλλά και τρία φορτηγάκια—έχουν σπάσει.

«Μέχρι στιγμής 23 νεκροί και 28 τραυματίες. Όλοι πολίτες», δήλωσε ο Ολεξάντρ Σταρούχ, κυβερνήτης της Ζαπορίζια, στο Telegram.

Η αστυνομία και σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο της επίθεσης.

Μέσα στα οχήματα βρίσκονταν τα υπάρχοντα των ιδιοκτητών τους: κουβέρτες και βαλίτσες.

Πλαστικά σεντόνια έχουν τοποθετηθεί πάνω από το πτώμα μιας γυναίκας και ενός νεαρού άνδρα που βρίσκονταν μέσα σε ένα πράσινο αυτοκίνητο. Μια νεκρή γάτα βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Δύο πτώματα βρίσκονταν σε ένα φορτηγάκι, τα τζάμια του οποίου είχαν σπάσει, ενώ οι πόρτες του ήταν γεμάτες θραύσματα.

"Αποτροπιασμένοι και τρομερά λυπημένοι από την είδηση της φρικτής επίθεσης σε νηοπομπή αμάχων ανθρωπιστικής βοήθειας που χτυπήθηκε στο Ζαπορίζια. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων", αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Appalled and terribly saddened by the news of the horrible attack on civilian humanitarian convoy hit in #Zaporizhzhia. We express our most sincere condolences to the victims' families & loved ones pic.twitter.com/xIWqtesFbr