Τσαβούσογλου: αν η Ελλάδα κρύβεται πίσω από τον έναν και τον άλλο, κοροϊδεύει τον εαυτό της

Πυρά για ακόμη μία μέρα από την προκλητική ρητορική του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προς τη χώρα μας.

Με ακόμη μία σειρά δηλώσεων, ο Τούρκος Υπουργός εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβουσογλου, κατηγορεί για ψέματα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια.

Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δημαγωγεί με τις επιστολές της στα Ηνωμένα Έθνη και πως δεν απαντά με νομικά επιχειρήματα. Μόλις Μητσοτάκης και Δένδιας είδαν τις επιστολές Τουρκίας έγιναν έξω φρενών.

«Αν η Ελλάδα κρύβεται πίσω από τον έναν και από τον άλλο, κοροϊδεύει τον εαυτό της. Αν αύριο γίνει κάτι όπως έγινε στο παρελθόν κανένας από αυτούς που την παροτρύνουν τώρα, δεν θα βρεθεί δίπλα της», είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στη Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι η παραβίαση αυτού του καθεστώτος άρχισε από το 1960. «Αν η Ελλάδα δεν σταματήσει την παραβίαση, η κυριαρχία αυτών των νησιών θα αμφισβητηθεί», επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός.

"Εάν παραβιάζεις τον όρο της αποστρατικοποίησης, δεν είναι δυνατόν να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια," τόνισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Για τις εικόνες που τράβηξαν τουρκικά ντρόουνς από τη Σάμο και τη Μυτιλίνη είπε πως "η Ελλάδα ενοχλήθηκε και από αυτό". «Δεν θα το αφήσουμε εδώ αυτό», ανέφερε.

Ακόμη έκανε λογο και για την άρση του αμερικανικού εμπάργκου όπλων στην Κύπρο. "Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν την ισορροπημένη πολιτικής τους, υποστήριξε. Ό,τι χρειαστεί από εξοπλισμό θα το κάνουμε", ανέφερε ο τουρκος υπουργός και συνέχισε σε έντονο ύφος: "Αν θέλετε κλιμάκωση της έντασης στο νησί με αυτή την απόφαση και εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει."





