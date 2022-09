Πολιτική

Τσαβούσογλου: Θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα καθώς η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά

Επανέρχεται η Τουρκία, αυτήν τη φορά, διά μέσου του Υπουργού Εξωτερικών της, απειλώντας εμμέσως την Ελλάδα.

«Η μεταφορά αμερικανικών τεθωρακισμένων οχημάτων στα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά της Λέσβου και της Σάμου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι αντιδράσεις μας απέναντι στις ελληνικές προκλήσεις θα είναι συνεχείς. Θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα όσο η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

«Ενώ η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά αντίθετα με το διεθνές δίκαιο, εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, κι εμείς θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα

Από την άλλη, γνωρίζετε ότι οι ΗΠΑ έχουν αφήσει την ουδέτερη στάση τους και κάνουν βήματα υπέρ της Ελλάδας. Στο παρελθόν ακολουθούσαν ισορροπημένη πολιτική. Επιπλέον έχουν άρει το εμπάργκο όπλων τους στην νότια Κύπρο. Επομένως κι εμείς θα κάνουμε τις αναγκαίες ενισχύσεις. Για να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και την ασφάλειά μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο, αλλά και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων θα κάνουμε τα αναγκαία βήματα με αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ώρες αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει, μετά από τετράωρη συνεδρίαση με θέμα την Ελλάδα, ότι, η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να προστατεύσει τα δικαιώματά της. Τόσο στην ανακοίνωση που ακολούθησε το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, όσο και διά στόματος Ερντογάν στη συνέχεια, εκτός της Ελλάδας, κατηγορήθηκαν και οι ΗΠΑ για υποστήριξή μας, αλλά και για την άρση του εμπάργκο για πώληση όπλων στην Κύπρο.

Οι απαντήσεις στην Τουρκιά ήρθαν αρχικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, που ξεκαθάρισε ότι, «η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, αν χρειαστεί», τονίζοντας ότι, δεν είναι Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της, υπό την βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο (casus belli). Η Ελλάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας», όσο και διά στόματος Πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σήμερα, κατά την ονοματοδοσία της νέας πυραυλακάτου «Βλαχάκης» ότι, «τα σύνορα της Ελλάδας έχουν γαλάζιο και όχι γκρίζο χρώμα», ξεκαθαρίζοντας πως, «όποιος παραβιάζει τα σύνορα τελικά τιμωρείται, δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα τον 21ο αιώνα, δεν έχουν θέση επίδοξοι τοπικοί ταραχοποιοί».

Παρέμβαση έκανε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επαναλαμβάνοντας ότι, «η κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αδιαπραγμάτευτη».

