Οικονομία

Απάτη: Έτσι πήραν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από ξενοδόχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό απάτης, με πολύ μεγάλη λεία, σημειώθηκε στην Κρήτη. Το τέχνασμα που έστησαν οι επιτήδειοι.

Νέα απάτη δεκάδων χιλιάδων ευρώ αποκαλύφθηκε και μάλιστα αφορά σε γνωστό ξενοδοχείο της Κρήτης, στην περιοχή του Φόδελε Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 όταν ο υπεύθυνος της ξενοδοχειακής μονάδας δέχτηκε email με τιμολόγιο πληρωμής, από το ξενοδοχείο προς την πολυεθνική πλατφόρμα booking.com, ύψους 53.000 ευρώ!

Παράλληλα, το υψηλόβαθμο στέλεχος δέχτηκε και τηλεφώνημα από γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων η οποία προφασιζόμενη ότι καλεί από την booking τον «διαβεβαίωσε» ότι ο λογαριασμός της εταιρείας στον οποίο γίνονται οι καταθέσεις από το εν λόγω ξενοδοχείο έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα.

Ταυτόχρονα και δίχως να χάσει καθόλου χρόνο του έδωσε άλλο λογαριασμό όπου θα μπορούσε το υψηλόβαθμο στέλεχος του ξενοδοχείου να κάνει την πληρωμή των 53.000 ευρώ και ο διαχειριστής του ξενοδοχείου… προχώρησε στην πληρωμή!

Ωστόσο, στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 το υψηλόβαθμο στέλεχος του ξενοδοχείου έλαβε το πραγματικό email από την γνήσια booking.com με το πραγματικό τιμολόγιο των 53.000 ευρώ που παρέμενε ανεξόφλητο.

Έτσι, υπάλληλος του ξενοδοχείου έψαξε το ζήτημα, επικοινώνησε με την booking.com και έπειτα από μερικές ημέρες αντιλήφθηκε ότι έγινε απάτη εις βάρος του ξενοδοχείου.

Έτσι, το υψηλόβαθμο στέλεχος του ξενοδοχείου κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστου για απάτη στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός δεν είναι ελληνικός, αλλά ανήκει σε τράπεζα της Τσεχίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Πισώπλατα και από πολύ κοντά πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του και το μωρό τους

Θεσσαλονίκη: Νεαρή φοιτήτρια μετέφερε παράνομα μετανάστες

Βόλος: Συναγερμός για διαρροή φυσικού αερίου