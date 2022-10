Αθλητικά

“Αγιά Σοφιά”: Η ΑΕΚ γύρισε στο σπίτι της - Συγκινητική η τελετή εγκαινίων (εικόνες)

Συγκινητικές στιγμές στην φιέστα, με αναφορές σε τόπους και πρόσωπα που σημάδεψαν την ιστορία της Ένωσης.

Σε μια φαντασμαγορική τελετή παρουσία περίπου 30.000 φιλάθλων, η ΑΕΚ εγκαινίασε το νέο της γήπεδο, "OPAP Arena Αγιά Σοφιά".

Πλήθος εκπροσώπων από τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας έδωσαν το "παρών", ενώ οι περισσότεροι από τους προέδρους των συλλόγων της Super League ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΑΕΚ και παρέστησαν είτε οι ίδιοι είτε δι αντιπροσώπων.

Ο κόσμος άρχισε να μπαίνει στο γήπεδο ακριβώς στις 17:00 την προγραμματισμένη ώρα που άνοιξαν οι θύρες.

19:40: Εισέρχεται στο γήπεδο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, Γαβριήλ συνοδευόμενος από το δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας, Γιάννη Βούρο





19:45: Κατάμεστη πλέον η OPAP Arena. Στις θέσεις των επισήμων φτάνει σύσσωμη η πρώτη ομάδα και οι παίκτες καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στη τρίτη σειρά καθισμάτων. Από πάνω τους κάθισαν ο Ματίας Αλμέιδα και οι συνεργάτες του.

Στην πρώτη βρίσκονται οι legends της ΑΕΚ που παρέλασαν στο πλαίσιο του τελετουργικού.

20:20: Στο κέντρο του γηπέδου ο Σεβασμιώτατος Γαβριήλ, για να τελέσει τον αγιασμό του γηπέδου. Συγκινητική στιγμή: ο μητροπολίτης πηγαίνει στον Κώστα Νεστορίδη ο οποίος βρίσκεται σε καροτσάκι.

20:36: Αρχίζει το τελετουργικό με χορευτικό και video που μεταδίδεται στις οθόνες αλλά και στο κέντρο του γηπέδου με projector

20:42: Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο παρουσιαστές, Ναταλία Δραγούμη και Αντώνης Αντωνίου





20:47: Αφιέρωμα στον Κώστα Νεστορίδη ο οποίος εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο με καροτσάκι





21:00: Στο γήπεδο η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων





21:04: Παρέλαση εκπροσώπων περίπου 40 προσφυγικών σωματείων που φέρουν και τα αντίστοιχα λάβαρα. Το πανόραμα του ελληνισμού της Ανατολίας. Ακολουθούν 98 παιδιά των ακαδημιών, συμβολίζοντας τα 98 χρόνια ιστορίας του συλλόγου





21:10: Στις οθόνες προβάλεται μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου





Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου:





«Αγαπητοί φίλαθλοι της ΑΕΚ, αποδεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση να απευθύνουμε χαιρετισμό στην ιστορική στιγμή των εγκαινίων. Ονομάζεται Αγία-Σοφία σε μια σαφή υπενθύμισε των δεσμών της ΑΕΚ με την πόλη των πόλεων. Σχεδόν έναν χρόνο μετά την ίδρυση του συλλόγου και τη μεταφύτευσή του στην Αθήνα, η ΑΕΚ αποκτά ένα νέο καλαίσθητο και σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα. Έναν εμβληματικό χώρο που είναι ριζωμένες σε άσβεστες μνήμες για τον προσφυγικό ελληνισμό.





Τα εγκαίνια γίνονται ακριβώς 100 χρόνια από τότε που χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και βρέθηκαν στην Ελλάδα προσπαθώντας να επιβιώσουν σε αντίξοες συνθήκες. Παρά τα οδυνηρά συμβάντα οι πρόσφυγες δεν χάθηκαν, έστω και μακριά από τη γη των προγόνων. Κατάφεραν να μεταδώσουν στις επόμενες γενιές ως ιερά παρακαταθήκη την πίστη τους, τον πολιτισμό και την ελπίδα τους. Συνέχισαν να γράφουν ιστορία στο βιβλίο της ζωής, χωρίς να ξεχάσουν το παρελθόν τους. Ο ιστορικός αυτός χώρος δεν θα στεγάσει μια ομάδα, αλλά μια ιδέα, από αυτές που ο χρόνος δεν μπορεί να παρακάμψει ή εξαλείψει.





Επαναλαμβάνω όσα είχα αναφέρει στα 80 χρόνια από την ίδρυση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι ιδέα και οι ιδέες δεν αποθνήσκουν, ζουν, εμπνέουν και χαρίζουν αγάπη. Εύχομαι το στάδιο αυτό να γίνει πεδίο δόξας λαμπρό και να αποτελέσει σύμβολο του φίλαθλου πνεύματος και έναν τόπο πολιτισμού για τη Νέα Φιλαδέλφεια και την Αθήνα. Ευχόμαστε καλή αρχή και μεγάλες νίκες για την ΑΕΚ, για τον αθλητισμό» .









Τι είπε ο Δημήτρης Μελισσανίδης

«Περιμέναμε πολύ, υπομείναμε πολλά, ξεπεράσαμε εμπόδια που έδειχναν ανυπέρβλητα. Πονέσαμε, κλάψαμε, αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, είμαστε πάλι εδώ. Το έχει η μοίρα μας μέσα από δυστυχία να γινόμαστε καλύτεροι. Η ΑΕΚ συναντά και πάλι την ιστορία, ταυτίζεται με την ιστορία της. Η ΑΕΚ απόψε ιδρύεται ξανά. Σε δύο χρόνια θα γιορτάσει εδώ τα 100 χρόνια της ιστορίας. Αυτή την ιστορική επιβεβαίωση δεν τη ζούμε μόνο όσοι βρισκόμαστε εδώ απόψε, αλλά και μαζί μας από ψηλά είναι οι ιδρυτές μας. Ο Κωνσταντίνος Σπανούδης βλέπει να δικαιώνεται η παραχώρηση της έκτασης στα παιδιά των προσφύγων, τα αδέρφια Ιωνά, ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος.





Όλοι όσοι πότισαν με ιδρώτα αυτό το γήπεδο γράφοντας χρυσές σελίδες της ιστορίας της. Η μνήμη του Σεραφείδη θα ζει αιώνια. Δικαιωμένοι μας βλέπουνε από ψηλά οι πατριάρχες μας, Λουκάς Μπάρλος και Νίκος Γκούμας. Δικαιωμένοι είναι οι πατεράδες μας που μας πήραν από το χέρι για να κληροδοτήσουν το μεγαλείο αυτή της ομάδα.





Ζουν το όνειρό μας, όλοι εκείνοι που πριν από 98 χρόνια ήρθαν εδώ για να δουλέψουν εθελοντικά και να στεγάσουν την ιστορία που έφεραν μαζί τους. Η ΑΕΚ ήταν η πατρίδα που έχασαν, έγινε το σπίτι της προσφυγιάς. Εδώ τα νέα παιδιά θα διδαχθούν την ιστορία, θα αναγεννηθούν νέες γενιές ΑΕΚτζήδων. Δεν θέλω να χαλάσω την αποψινή γιορτή και να απαριθμήσω τις δυσκολίες. Απλά να πω ήταν αμέτρητες. Ευχαριστώ τον Θεό που δεν σταμάτησε να κάνει αυτό που του ζητούσα. Ήταν όνειρο ζωής για όλους μας, να χτιστεί το γήπεδο σε αυτόν τον χώρο.





Η Αγιά Σοφιά δεν είναι απλά γήπεδο, αλλά ένα κέντρο μνήμης, πολιτισμού και αθλητισμού. Θα έχουν τα παιδιά να μάθουν τα πάντα για τον προσφυγικό ελληνισμό. Οι οπαδοί θα διασχίζουν το γήπεδο θα περνούν από τις θύρες με τα ονόματα πόλεων των αλησμόνητων πατρίδων. Θέλουμε να μπαίνουν στην πατρίδα τους. Το γήπεδο είναι η αναπαράσταση της πατρίδας των προγόνων. Είναι φυλαχτό που θα κουβαλάει κάθε ΑΕΚτζής πάνω του. Η ΑΕΚ έχει και πάλι τα πιο ισχυρά θεμέλια, δεν έχει ανάγκη κανέναν, μόνον τον κόσμο της. Αυτό το γήπεδο είναι δισέγγονο της προσφυγιάς και ανήκει στα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό το γήπεδο έχει έναν τοποτηρητή, τον Δικέφαλο Αετό που στέκεται στην κεντρική είσοδο του γηπέδου μας. Αυτό το γήπεδο δεν χρωστά πουθενά ούτε ένα ευρώ.





Θα ήθελα να ευχαριστήσω που έκαναν τα ακατόρθωτα για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Τον Γιώργο Πατούλη, δύσκολα θα τα καταφέρναμε χωρίς τη συμβολή του. Αγκάλιασε ένα γήπεδο που ξεκίνησε από τον Γιώργο Σγουρό και συνέχισε η Ρένα Δούρου. Ο ΟΠΑΠ αποτέλεσε κύριο υποστηρικτή από την πρώτη μέρα, είναι χαρά μας που έχουμε το όνομά του στην εμπορική ονομασία. Να ευχαριστήσω την πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας και τον δήμαρχο μας. Να ευχαριστήσω τους γείτονες, αυτούς που είστε εδώ και τους εκατοντάδες χιλιάδες που μας βλέπουν από την τηλεόραση. Να ορκιστούμε όλοι μαζί Τιμή και Δόξα στην ΑΕΚ. Ζήτω η ΑΕΚ».





21:50: Αφιέρωμα σε όλους όσοι "έφυγαν" τα τελευταία χρόνια, χάνοντας την ευκαιρία να δουν την ΑΕΚ στο νέο της "σπίτι"





Ανάβουν συμβολικά οι πυρσοί του γηπέδου. Στο "πόδι" το γήπεδο όταν στις οθόνες εμφανίζεται η μορφή του Στέλιου Σεραφείδη





21:54: Παρέλαση των παλαιμάχων της Ένωσης που είναι οι εξης. Αντώνης Παραγιός, Ανδρέας Σταματιάδης, Κώστας Νεστορίδης, Γιώργος Κεφαλίδης, Κώστας Νικολαΐδης, Γιώργος Καραφέσκος, Νίκος Σταθόπουλος, Λάκης Νικολάου, Χρήστος Αρδίζογλου, Θωμάς Μαύρος, Ντούσαν Μπάγεβιτς, Λύσανδρος Γεωργαμλής, Τάκης Καραγκιοζόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος, Γιώργος Σαββίδης, Γιώργος Κούτουλας, Ντανιέλ Μπατίστα, Βασίλης Δημητριάδης, Χρήστος Κωστής , Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς, Ηλίας Ατματσίδης, Μιχάλης Κασάπης, Χρήστος Κωστής, Ντέμης Νικολαΐδης

21:57: Ανάκρουση του ύμνου της ΑΕΚ





Η υπέροχη, αλλά και ιστορική βραδιά της Ένωσης έκλεισε με τον αετό της Ένωσης, Οδυσσέα, να πραγματοποιεί την πρώτη του πτήση πάνω από την OPAP Arena.







Ο Δημήτρης Μελισσανίδης παρακολούθησε την τελετή απο την σουίτα του, όπου μεταξύ άλλων βρίσκονταν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο υπουργός ανάπτυξης Άδωνις Γεωργίαδης και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

