ΟΑΣΑ: “Ψηφιακός βοηθός” για τους επιβάτες

Σύστημα αυτοματοποιημένων ερωταπαντήσεων, με ευφυές πρόγραμμα "διαλόγου" με τον χρήστη/επιβάτη, τίθεται σε εφαρμογή από τον ΟΑΣΑ.

Ένα ακόμη βήμα ψηφιοποίησης στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ θα τεθεί σε λειτουργία το προσεχές διάστημα προς όφελος του επιβατικού κοινού. Πρόκειται για τον ψηφιακό «βοηθό» - Chatbot και θα τεθεί στην υπηρεσία του κοινού προκειμένου να απλουστευθεί η επικοινωνία και να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση των επιβατών με τον Οργανισμό. Μιλάμε για ένα ευφυές πρόγραμμα «τεχνητής νοημοσύνης» που θα αλληλεπιδρά με τους χρήστες -επιβάτες, παρέχοντας χρηστικές πληροφορίες-απαντήσεις για τις αστικές συγκοινωνίες.

Το σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας με τους επιβάτες θα βασίζεται σε σύγχρονους αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης (machine learning) και επεξεργασίας γραπτής φυσικής γλώσσας (natural language processing). Μέσω αυτοματοποιημένων ερωταπαντήσεων θα καταλαβαίνει και θα απαντά στα σχόλια και στις ερωτήσεις που τίθενται σε γραπτή φυσική γλώσσα, προωθώντας τη διαδραστική και άμεση επικοινωνία με τους επιβάτες.

O ψηφιακός «βοηθός» έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα για απεριόριστο εμπλουτισμό ερωτημάτων

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μετάβασης σε live chat

Θα υπάρχει διασύνδεση της υπηρεσίας στο website του ΟΑΣΑ, καθώς και σε εφαρμογές του Οργανισμού

Παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων που θα συντελέσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ

Υποστηρίζει ελληνικά, αγγλικά και greeklish

Ίρις Αντωνοπούλου: Ένα ακόμη βήμα στη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Ίρις Αντωνοπούλου δήλωσε σχετικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «ο ψηφιακός "βοηθός" (Chatbot) αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ. Ο Οργανισμός υιοθετεί συνεχώς νέα τεχνολογικά εργαλεία, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες του επιβατικού κοινού. Μετά το λεωφορείο "on - demand" και τον ψηφιακό διαδραστικό χάρτη που περιλαμβάνει όλες τις χρηστικές πληροφορίες για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, ο ΟΑΣΑ εντείνει τις πρωτοβουλίες του για την παροχή καινοτόμων δράσεων, μέσα από την ενσωμάτωση της εφαρμογής του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), σε συνεργασία με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε, στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες αλλά και την εισαγωγή των ανέπαφων συναλλαγών (EMV contactless payments) στις μετακινήσεις των πολιτών με τα ΜΜΜ της πρωτεύουσας».

Υπενθυμίζεται πως ήδη από τον περασμένο χρόνο έχει τεθεί σε λειτουργία ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης που περιλαμβάνει όλες τις χρηστικές πληροφορίες για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Ο χάρτης που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr), στην ενότητα «Εξυπηρέτηση ΜΜΜ Αττικής», παρέχει χαρτογραφική απεικόνιση του συνόλου των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική, με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το επιβατικό κοινό.

Μέσω αυτού του χάρτη, ο οποίος είναι βασισμένος στην τεχνολογία GIS (Geographic Information System) παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις στάσεις λεωφορείων και τους σταθμούς του μετρό και του τραμ, τις στάσεις με προσβασιμότητα των ΑμεΑ, τα σημεία μετεπιβιβάσεων μεταξύ όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς, το δίκτυο πώλησης εισιτηρίων, αλλά και τα σημεία σύνδεσης με τον προαστιακό, τα ΚΤΕΛ, το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο της Αθήνας, καθώς και σημεία πολιτιστικού/ ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος (μνημεία, μουσεία κ.ό.κ).

Η εφαρμογή δίνει, επιπλέον, τη δυνατότητα επιλογής των επιπέδων πληροφόρησης του χάρτη που είναι ορατά, μέσω του σχετικού μενού, καθώς και της εύρεσης κοντινών σημείων εξυπηρέτησης γραμμών, στάσεων ή σημείων πώλησης σε ακτίνα από 500 μ. έως 1500 μ. από συγκεκριμένο σημείο ή διεύθυνση καθώς και τα σημεία θέσεων στάθμευσης των ταξί.

