Κόσμος

Παλαιστίνη: 7χρονος πέθανε από τον φόβο του, ενώ τον κυνηγούσαν Ισραηλινοί στρατιώτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι συνθήκες θανάτου του 7χρονου παιδιού, που ξεψύχησε απο τον φόβο του, τρομαγμένο απο την καταδίωξη Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι απειλούσαν να το συλλάβουν.

Θρήνος στην κηδεία του 7χρονου Παλαιστίνιου που πέθανε από το φόβο τους για τους Ισραηλινούς στρατιώτες, όπως είπαν οι γονείς του.

Ο Ράιαν Σουλεϊμάν από τη Δυτική Όχθη, επέστρεφε από το σχολείο με τα αδέλφια του, όταν τους καταδίωξαν Ισραηλινοί στρατιώτες. Αφού έφτασαν στο σπίτι τους, οι στρατιώτες χτύπησαν την πόρτα απειλώντας ότι θα συλλάβουν τα παιδιά.

Λίγες στιγμές αργότερα, ο 7χρονος πέθανε. Ο στρατός του Ισραήλ αποκάλεσε «τραγωδία» το θάνατο του παιδιού, αρνούμενος οποιαδήποτε ανάμειξη των στρατιωτών του.

Είπαν ότι δεν υπήρξε βία από πλευράς των στρατιωτών και ότι μόνο ένας στρατιώτης πήγε στο σπίτι της οικογένειας, επειδή παιδιά πέταγαν πέτρες, όμως πήγε «με ήρεμο τρόπο» και δεν μπήκε μέσα στο σπίτι.

Ο πατέρας, όμως του παιδιού είπε ότι, προσπάθησε να μιλήσει στους στρατιώτες που κατηγόρησαν τα παιδιά ότι πετάνε πέτρες, ενώ εκείνοι απείλησαν τα παιδιά ότι θα έρθουν τα βράδυ και θα τα συλλάβουν. Ο 7χρονος πήγε να τρέξει, για να φύγει κι έπεσε στο πάτωμα αναίσθητος.

Ήταν νεκρός και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.

Οι παιδίατροι είπαν ότι το παιδί ήταν υγιές και δεν είχε ιστορικό με την υγεία του. «Αυτό ήταν κρίση πανικού. Το παιδί δεν μπόρεσε να ελέγξει τον φόβο του. Είχε έκρηξη αδρεναλίνης», εξήγησε ο γιατρός.

Η παρουσία των περίπου 500.000 Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη και η σύλληψη παιδιών είναι μέρος της ζωής των Παλαιστίνιων, που φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών τους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε έρευνα για το θάνατο του παιδιού, όπως και τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε «σοκαρισμένη» από τον «τραγικό χαμό του Ράιαν».

Οι φωτογραφίες του άψυχου κορμιού του παιδιού στο κρεβάτι του νοσοκομείου έγιναν το νέο σύμβολο των Παλαιστίνιων και η σπίθα που μπορεί να πυροδοτήσει νέες εντάσεις στην ήδη εύθραυστη περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Κακοκαρία Ίαν: Δεκάδες ηλικιωμένοι πνίγηκαν μέσα στα σπίτια τους (εικόνες)

ΟΗΕ - Ουκρανία: Η Ρωσία άσκησε βέτο σε ψήφισμα που την καταδίκαζε

Διπλό φονικό στην Καβάλα - Δράστης: “Εδώ αρχίζει η αγάπη μας και εδώ τελειώνει”