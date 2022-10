Κόσμος

Μιλγουόκι: Γάζωσε την γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπροστά στα ανήλικα παιδιά της δέχθηκε τους πυροβολισμούς η γυναίκα από τον σύντροφό της και πατέρα τους.

Τουλάχιστον 14 φορές πυροβόλησε τη σύντροφό του μπροστά στα παιδιά τους ένας άνδρας από το Μιλγουόκι, στο Σικάγο, ο οποίος αναζητείται.

Η γυναίκα, ωστόσο, επιβίωσε της επίθεσης και ζήτησε από τη βοήθεια του κοινού, ώστε να εντοπιστεί ο σύντροφός της.

Το περιστατικό έγινε μετά από καβγά που είχε το ζευγάρι κι εκείνος άρχισε να την κυνηγά έξω από το όχημά τους.

Την πυροβόλησε μέχρι που έπεσε κάτω κι έπειτα συνέχισε να την πυροβολεί.

Τότε, τα δύο τους παιδιά, ο 5χρονος γιος τους και η 12χρονη κόρη τους, βγήκαν έξω και παρακάλεσαν τον πατέρα τους να μην σκοτώσει τη μητέρα τους.

Η Αστυνομία του Μιλγοούκι έδωσε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο έχει καταγραφεί η επίθεση, στο κοινό, ώστε να βρεθεί ο δράστης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για φυσικό αέριο: Οι “ισχυροί” της ΕΕ δεν δείχνουν αλληλεγγύη

ΟΗΕ - Ουκρανία: Η Ρωσία άσκησε βέτο σε ψήφισμα που την καταδίκαζε

Διπλό φονικό στην Καβάλα - Δράστης: “Εδώ αρχίζει η αγάπη μας και εδώ τελειώνει”