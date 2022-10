Παράξενα

Τροχαίο: Υπάλληλος Οδικής Βοήθειας παρασύρθηκε από όχημα

Εργατικό ατύχημα με τραυματισμό νεαρού εργαζόμενου σε Οδική Βοήθεια.

Στο νοσοκομείο με ορθοπεδικά τραύματα μεταφέρθηκε 30χρονος εργαζόμενος σε Οδική Βοήθεια ο οποίος κλήθηκε να εκτελέσει τα καθήκοντα του σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, κοντά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πρώην ΤΕΙ Ηρακλείου στην Κρήτη.

Πρόκειται ουσιαστικά για νέο εργατικό ατύχημα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ που κλήθηκε να μεταφέρει ο εργαζόμενος στην Οδική Βοήθεια, κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο τροχαίο, ενεπλάκησαν ένα δίκυκλο όχημα με ένα φορτηγό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ. Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται.

