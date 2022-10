Πόλεμος στην Ουκρανία: Αιφνιδιαστικά στην Οδησσό η Λάμπρεχτ

Κόσμος

Αιφνιδιαστική επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού Άμυνας στην Ουκρανία, την πρώτη της από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης

Η υπουργός Αμυνας της Γερμανίας Κριστίν Λάμπρεχτ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία, την πρώτη της από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, την στιγμή που το Κίεβο ζητά επίμονα από το Βερολίνο την αποστολή αρμάτων μάχης.

Η γερμανίδα υπουργός Αμυνας ταξίδεψε στην Οδησσό, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Γερμανίας, χωρίς να διευκρινίσει την χρονική διάρκεια της επίσκεψης.

Η Κριστίν Λάμπρεχτ συναντήθηκε στην Οδησσό με τον ουκρανό ομόλογό της Ολέξι Ρέζνικοφ.

