Κορονοϊός: Ο Μητροπολίτης Άνθιμος εισήχθη στο νοσοκομείο

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης για την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Άνθιμου.

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως νοσηλεύεται ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο οποίος, στα πλαίσια τακτικού προληπτικού ελέγχου υποβλήθηκε σε rapid test και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι η εισαγωγή στο νοσοκομείο έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

“Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετική και δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Κρίνεται όμως σκόπιμη η παραμονή του στο Νοσοκομείο προς το παρόν, προκειμένου να έχει την καλύτερη ιατρική παρακολούθηση”, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

