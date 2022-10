Πολιτική

Μητσοτάκης: ο Ερντογάν κυνηγά ένα μεγαλεπήβολο οθωμανικό όραμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις προκλήσεις της Τουρκίας, αλλά και για την οικονομία και το θέμα των υποκλοπών

Πέρα από το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, στην συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Sunday Times, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στα Ελληνοτουρκικά, τις αναφορές για προσπάθεια παρέμβασης της Ρωσίας στα πολιτικά γεγονότα στην χώρα μας, αλλά και στην οικονομία.

Αναφερόμενος στα Ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για διασπορά ψευδών ειδήσεων σημειώνοντας πως «Ο Τούρκος Πρόεδρος κυνηγά ένα μεγαλεπήβολο οθωμανικό όραμα - θέλει να είναι περιφερειακός παίκτης και περιμένει από όλους να αποδεχθούν τη μεγαλοσύνη της Τουρκίας, κάτι που απλά δεν πρόκειται να γίνει, αν έχει ως αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στην αμερικανική έκθεση περί ρωσικής προσπάθειας εμπλοκής στην ελληνική πολιτική σκηνή, με τον πρωθυπουργό να λέει ότι η «ιδέα» ήταν να χρηματοδοτηθεί ένα τηλεοπτικό δίκτυο φιλικό προς τη Μόσχα και τον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη, τον οποίο κατηγορεί ότι «έχει μία εφημερίδα που στήθηκε με μοναδικό σκοπό να κυνηγήσει εμένα και τη σύζυγό μου».

Για την οικονομία, φέροντας το παράδειγμα της Βρετανίας, ο κ. Μητσοτάκης λέει πως «πρέπει ακόμα να είμαστε προσεκτικοί», προσθέτοντας ότι «αν το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ταρακουνηθεί ακολουθώντας λάθος πολιτική, φανταστείτε τι θα συμβεί στην Ελλάδα».

Αστειευόμενος δε είπε πως «εάν η Βρετανία χρειαστεί εμπειρία συνδιαλλαγής με το ΔΝΤ, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε…».

Σχετικά με τις υποκλοπές, ο Πρωθυπουργός είπε στους Sunday Times, «Δεν έχω καταφέρει να ξεκαθαρίσω την υπόθεση. Οι εξηγήσεις δεν ήταν επαρκείς και γι' αυτό έπρεπε να αποπέμψω δύο άτομα. Αν κάποιος ήθελε να βάλει μια σφήνα μεταξύ εμού και του ΠΑΣΟΚ, που αποτελούν πιθανούς συνεργάτες σε έναν συνασπισμό, σίγουρα το έχει επιτύχει».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Φίλος” έκλεψε 3 φορές “φίλη” του μέσα σε λίγες ημέρες

Κρήτη - Γάμος: διαρρήκτες "γλέντησαν" στα σπίτια καλεσμένων στην δεξίωσ

Ινδονησία: Εκατοντάδες νεκροί σε αγώνα ποδοσφαίρου (εικόνες)