Κακοκαιρία: Παράσυρση σκάφους με μετανάστες - Αρνούνταν βοήθεια από το Λιμενικό (εικόνες)

Εν μέσω δυσμενών συνθηκών έπλεε το ισιοτφόρο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων σήμανε συναγερμό, υπό τον φόβο ενός πολύνεκρου ναυαγίου.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Αν και βρίσκονταν σε δύσκολη θέση εξαιτίας των καιρικών συνθηκών οι 56 μετανάστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο και εντοπίστηκαν χθες το πρωί 90 ν.μ δυτικά της Πελοποννήσου αρνούνταν κατηγορηματικά τη βοήθεια της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα ξημερώματα το σκάφος ειχε παρασυρθεί νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Μπροστά στην πιθανότητα ενός πολύνεκρου ναυαγίου, με δεδομένη την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, ο Θάλαμος Επιχειρησέων του Λιμενικού Σώματος ειδοποίησε όλα τα παραπλεόντα πλοία να σπεύσουν στην περιοχή.

Βραδινές ώρες του Σαββάτου, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή είχαν γίνει δυσμενέστερες, οι αλλοδαποί τελικά δέχτηκαν την παροχή συνδρομής, ενώ έπλεαν περί τα 33 ν. μ. δυτικά της Κεφαλονιάς.

Στην θαλάσσια περιοχή επιχείρησαν τρία (03) παραπλέοντα πλοία, τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης είχαν δεσμευτεί από το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.

Επιχείρησε στο σημείο και μία (01) Φρεγάτα Π.Ν., ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν άνεμοι Δ 5 - 6 BF και η πρόβλεψη για τις επόμενες ώρες ήταν άνεμοι εντάσεως ΒΔ 7 BF, ενισχυόμενοι.

Συνολικά περισυνελέγησαν πενήντα έξι (56) άτομα, όλοι καλά στην υγεία τους, από το δεξαμενόπλοιο ''GINGA HAWK'', σημαίας Σιγκαπούρης.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σοφία Βούλτεψη: Η Ελλάδα προστατεύει σύνορα και ανθρώπους

Εν τω μεταξύ, το Λιμεναρχείο Σάμου επισκέφθηκε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, που βρέθηκε και πάλι στο ακριτικό νησί, από όπου συμβολικά ξεκίνησαν οι δράσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, με εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Όπως είναι γνωστό η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αξιοποιεί κονδύλια από το συγκεκριμένο Ταμείο για την διαδικασία της Ένταξης.

Η κ. Βούλτεψη ενημερώθηκε από τον Λιμενάρχη κ. Δημήτρη Τσίνια και τα άλλα υψηλόβαθμα στελέχη για την κατάσταση στα θαλάσσια σύνορά μας και τους εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της ελληνικής Πολιτείας για τις διαρκείς και νυχθημερόν προσπάθειές τους στην φύλαξη των συνόρων μας, με σεβασμό στην διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η στρατηγική της Ελλάδας, όπως έχει διαμορφωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στηρίζεται σε δύο άξονες: Προστασία των συνόρων και προστασία των ανθρώπων», σημείωσε η υφυπουργός, δίνοντας συγχρόνως τα συγχαρητήριά της για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που διακατέχει το Λιμενικό Σώμα.

Η κ. Βούλτεψη βρέθηκε στο νησί για να συμμετάσχει στο αφιερωμένο στην υγεία των γυναικών Συνέδριο που διοργάνωσε ο βουλευτής Σάμου, Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης και το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την μακροζωία και την πρόληψη των ασθενειών του γήρατος.

Στην ομιλία της επικεντρώθηκε στην γυναικεία συμμετοχή στην πολιτική, ως καταλυτικό παράγοντα για να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι προστατεύοντας την υγεία των γυναικών προστατεύουμε το σύνολο της κοινωνίας.

