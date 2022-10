Κοινωνία

Κεφαλονιά: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Στο σημείο βρίσκονται τρία παραπλέοντα πλοία και μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, 33 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς, για την περισυλλογή μεταναστών, που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος με προορισμό την Ιταλία και είχαν εκπέμψει σήμα κινδύνου μέσω του olympia radio.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, στο σημείο βρίσκονται τρία παραπλέοντα πλοία και μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε ένα από τα παραπλέοντα πλοία έχουν επιβιβαστεί 35 μετανάστες από τους συνολικά 48 που επέβαιναν στο ιστιοφόρο.

Στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το περιστατικό πνέουν άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.

