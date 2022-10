Πολιτισμός

Σταμάτης Κόκοτας: Οι μεγάλες επιτυχίες, η οικογένεια και οι χαρακτηριστικές φαβορίτες

Η δισκογραφία του, είναι τεράστια, ενώ είχε πάνω από 40 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Πότε θα γίνει η κηδεία του.



Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο σκόρπισε η είδηση πως έφυγε από τη ζωή ο Σταμάτης Κόκοτας.

Ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών. Ο Σταμάτης Κόκοτας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ασκπληπιείο της Βούλας και κατέληξε έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Η κηδεία του Σαμάτη Κόκοτα θα γίνει με δημοτική δαπάνη, την ερχόμενη Τρίτη στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Ο Σταμάτης Κόκοτας κατάφερε να αφήσει τη δική του σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι, με τεράστιες επιτυχίες που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Η ηλικία και η καριέρα



Ο Σταμάτης Κόκοτας γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 1937. Είχε σημαντική δισκογραφική παρουσία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και 1970, οπότε και συνεργάστηκε με ορισμένους από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της εποχής, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος Μούτσης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Αντώνης Κατινάρης, ο Χάρης Λυμπερόπουλος, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, ο Λυκούργος Μαρκέας, ο Ανδρέας Καραγιαννόπουλος κ.ά.

Κατά τη στρατιωτική δικτατορία συμμετείχε στους χουντικούς εορτασμούς της επετείου της 21ης Απριλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο ανάμεσα σε άλλους ηθοποιούς και τραγουδιστές.

Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι οι μακριές φαβορίτες του, είναι δηλωμένος φίλαθλος του Παναθηναϊκού ενώ ασχολήθηκε, επίσης, με το μηχανοκίνητο αθλητισμό.





Ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής του Αριστοτέλη Ωνάση.





Η δισκογραφία του, είναι τεράστια, ενώ είχε πάνω από 40 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Πιο συγκεκριμένα, οι δίσκοι του είναι οι εξής:

1966 - Ένα μεσημέρι (μουσική Σταύρος Ξαρχάκος)

1967 - Όνειρο απατηλό

1968 - Κόκοτας

1968 - Κάποιο Καλοκαίρι (μουσική Δήμος Μούτσης)

1968 - Επιλογή

1968 - Χρώματα (μουσική Σταύρος Ξαρχάκος)

1969 - Ένα Χαμόγελο (μουσική Δήμος Μούτσης)

1969 - Κόσμε Αγάπη Μου (μουσική Σταύρος Ξαρχάκος)

1969 - Μαζί με τον Σταμάτη

1970 - Ξαρχάκος + Κόκοτας (μουσική Σταύρος Ξαρχάκος)

1971 - Χαλάλι σου ζωή (μουσική Λυκούργος Μαρκέας)

1971 - Σταμάτης Κόκοτας

1972 - Μικρές ώρες (μουσική Γιώργος Κατσαρός)

1972 - 4-5-3 (μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος)

1972 - 12 Φύλλα της καρδιάς

1973 - Μέρες αγάπης (μουσική Γιάννης Σπανός)

1973 - Διαδρομή (μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος)

1973 - Νο 4

1973 - Τα ωραία του Τσιτσάνη (μουσική Βασίλης Τσιτσάνης)

1973 - Παλιά μεράκια

1974 - Νο 5 - Εγώ και ο έρωτας

1974 - Συναναστροφές (μουσική Αντώνης Κατινάρης)

1975 - Μια ζωγραφιά (μουσική Χάρης Λυμπερόπουλος)

1975 - Θα συναντηθούμε (μουσική Βαγγέλης Πιτσιλαδής)

1977 - Τελευταία νύχτα (μουσική Απόστολος Καλδάρας)

1978 - Θα σου χρωστώ (μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος)

1979 - Με αγάπη Σταμάτης

1980 - Το διάταγμα... και άλλα (μουσική Γιώργος Ζαμπέτας)

1980 - Ο Σταμάτης Κόκοτας τραγούδα για όλους Απόστολο Καλδάρα

1983 - Για πάντα

1984 - Καρδιά παραπονιάρα

1985 - Τσιτσάνης-Θεοδωράκης-Κόκοτας– Ανέκδοτα τραγούδια

1987 - Κάθε τραγούδι μου για σένα

1988 - Ένας καλεσμένος

1989 - Ευτυχώς υπάρχουν και τα όνειρα

1990 - Θα μείνει η αγάπη μας

1993 - Οι διπλοπενιές

1994 - Για σας τα διάλεξα

2002 - Αυτά που ήθελα να πω

2002 - Μια ζωή...(μουσική Ανδρέας Καραγιαννόπουλος)

2003 - Τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη

2003 - Τραγουδά Γιώργο Μητσάκη











Οι γάμοι, η σύζυγος και τα παιδιά

Ο Σταμάτης Κόκοτας είχε παντρευτεί δύο φορές. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε δύο παιδιά, τον δημοφιλή τραγουδιστή, Δημήτρη και την Έλλη ενώ με τη δεύτερη σύζυγό του, την 27χρονη, Μαριάννα, την οποία και φωνάζουν Ριάνα.



Οι φαβορίτες του Σταμάτη Κόκοτα



Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου “The 2Night Show”, βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια ο Σταμάτης Κόκοτας, όπου μεταξύ άλλων, μίλησε για το σήμα-κατατεθέν της εμφάνισης του, τις φαβορίτες του.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως δέχτηκε πρόταση από μεγάλη εταιρία με ξυραφάκια, για να ξυρίσει τις φαβορίτες του: «Μία πρόταση μου κάνανε. Δεν πήρα τίποτα. Είναι αλήθεια. Μου πρότειναν να μου δώσουν 50.000.000 δραχμές. Τότε έπαιρνες τη μισή Αθήνα. Αυτές οι προτάσεις είναι για άλλους δεν είναι για μένα. Εγώ είμαι πολύ αυστηρός πρώτα με τον εαυτό μου και μετά με τους άλλους και τους φίλους μου».

