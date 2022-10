Κόσμος

Λιβύη: Ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκε στη Σύρτη

Σαράντα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στη Σύρτη, πρώην προπύργιο του Ισλαμικού Κράτους στη Λιβύη.

Σαράντα δύο πτώματα εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στη Σύρτη, πρώην προπύργιο του Ισλαμικού Κράτους στη Λιβύη, περίπου 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης, ανακοίνωσε σήμερα η λιβυκή υπηρεσίας αρμόδια για τους αγνοούμενους.

Έπειτα από πληροφορίες που έκαναν λόγο για «την ύπαρξη ομαδικού τάφου» στη Σύρτη, στον χώρο όπου βρισκόταν παλαιότερα ένα σχολείο, ομάδες της υπηρεσίας αυτής εντόπισαν και ανέσυραν «42 μη ταυτοποιημένα πτώματα».

«Ελήφθησαν δείγματα από τα οστά προκειμένου να διενεργηθεί ανάλυση του DNA σε συνεργασία με την ιατροδικαστική υπηρεσία», επεσήμανε η ίδια πηγή.

Το ΙΚ είχε κάνει τη Σύρτη προπύργιό του την περίοδο 2015- 2016, εκμεταλλευόμενο την απουσία του κράτους. Οι τζιχαντιστές υπερασπίζονταν σθεναρά την πόλη επί μήνες χρησιμοποιώντας τακτικές αντάρτικου πόλης, προτού ηττηθούν από τις φιλοκυβερνητικές δυνάμεις στο τέλος του 2016.

#BreakingNews| Search and Identification of the Missing Persons Authority has dug out 42 unidentified bodies from a mass grave in Sirte pic.twitter.com/IfhE9Zrtos — Libya Al-Ahrar English (@LibyaAhrarEN) October 2, 2022

Οι συγκρούσεις αυτές είχαν αφήσει πίσω τους στην πόλη μόνο ερείπια. Έκτοτε οι περισσότεροι τζιχαντιστές υποχώρησαν προς την έρημο Σαχάρα.

Τον Οκτώβριο του 2017 τα πτώματα 21 κοπτών τους οποίους είχε δολοφονήσει το ΙΚ το 2015 είχαν εντοπιστεί σε ομαδικό τάφο κοντά στη Σύρτη.

Τον Οκτώβριο του 2018 ομαδικός τάφος με 110 πτώματα μαχητών του ΙΚ είχε βρεθεί στην ίδια πόλη. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι εντόπισαν τα λείψανα 34 Αιθιόπων τους οποίους είχε εκτελέσει η τζιχαντιστική οργάνωση το 2015.

Πιο πρόσφατα, στα τέλη Αυγούστου, δύο ομαδικοί τάφοι με επτά και οκτώ πτώματα αντίστοιχα είχαν βρεθεί στην αυλή νοσοκομείου της Σύρτης.

Η Λιβύη βυθίστηκε στο χάος μετά την εξέγερση που οδήγησε στην ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, με συνεχείς συγκρούσεις για την εξουσία, αλλά και πάμπολλες ένοπλες ομάδες και ξένους μισθοφόρους να λυμαίνονται τη χώρα.

Ομαδικοί τάφοι έχουν επίσης εντοπιστεί στην Ταρχούνα, στη δυτική Λιβύη, με περισσότερα από 250 λείψανα να έχουν βρεθεί από το καλοκαίρι του 2020, ωμότητες που χαρακτηρίστηκαν «εγκλήματα πολέμου» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» από ομάδα ειδικών του ΟΗΕ.

