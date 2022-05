Ουκρανία - Λισιτσάνσκ: ομαδικός τάφος με 150 σορούς (εικόνες)

Την φρίκη του πολέμου αποτυπώνουν οι εικόνες με τους αστυνομικούς που θάβουν μαζικά θύματα της ρωσικής εισβολής.

Η αστυνομία έθαψε τουλάχιστον 150 ανθρώπους σε ομαδικό τάφο στην πόλη Λισιτσάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Χαϊντάι, μέσω Telegram.

Εξήγησε ότι θα γίνει κανονική ταφή των ανθρώπων αυτών μετά τον πόλεμο και πρόσθεσε πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναγκάζει την αστυνομία να αναλαμβάνει διάφορους ρόλους που δεν είναι δική της ευθύνη, συμπεριλαμβανομένου αυτού των νεκροθαφτών.

Στον ομαδικό τάφο βρίσκονται θύματα των βομβαρδισμών του ρωσικού πυροβολικού και άνθρωποι που πέθαναν από φυσικά αίτια, σύμφωνα με τον κ. Χαϊντάι.

Βίντεο εικονίζει πτώματα σε λευκούς σάκους με ετικέτες που αναγράφουν τα ονόματά τους καθώς ενταφιάζονται.

