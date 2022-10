Κοινωνία

Revenge porn στην Πάτρα: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με γυναίκες - θύματα εκβιασμού (βίντεο)

Θύματα εξηγούν στον ΑΝΤ1, ότι η συλλογή τέτοιου παράνομου υλικού, γίνεται ως πράξη εκβιασμού ή αντεκδίκησης.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ανοίγουν σιγά σιγά τα στόματα στην Πάτρα, μετά την αποκάλυψη, ότι ηλεκτρονικό αρχείο με προσωπικές στιγμές εκατοντάδων γυναικών, από την Αχαϊκή πρωτεύουσα διακινείται από κινητό τηλέφωνο, σε κινητό τηλέφωνο.

Η εχεμύθεια των δραστών, η ντροπή του διασυρμού των θυμάτων και η κυκλοφορία αυτού το παράνομου υλικού από χέρι σε χέρι, έκαναν τους επιτηδείους «συλλέκτες» ροζ βίντεο γυναικών από την Πάτρα να μην υπολογίζουν τις αυστηρές ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση εντοπισμού τους.



Μάλιστα, όπως καταγγέλλει νεαρή φοιτήτρια υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που είχαν τοποθετήσει κρυφές κάμερες σε σπίτια της πόλης, όπου βρίσκονταν με ανυποψίαστα κορίτσια

«Μια κοπέλα πήγε στο σπίτι κάποιου να κάνουν απλά κάτι κτλ δεν τον ήξερε καλά και μετά από λίγες μέρες της ανεβαίνει ένα βίντεο δικό της, από instagram σε instagram πήγαινε βασικά το βίντεο. Αυτός είχε κάμερα μέσα στο σπίτι του και έκανε αυτό το πράγμα. Πήγαινε κοπέλες έτσι και μετά έστελνε το βίντεο σε φίλους του», ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» 19χρονη φοιτήτρια στην Πάτρα.

«Μάρκαραν» τα θύματά τους, όμορφα κορίτσια της πόλης μέσω instagram και εν συνεχεία, ζητούσαν από τα εκατοντάδες μέλη της κλειστής ομάδας να βρουν ροζ υλικό τους.

Σε άλλες περιπτώσεις, υλικό με προσωπικές στιγμές έφτανε από πληγωμένα μέλη της ομάδας, τα οποία για λόγους αντεκδίκησης, ανέβαζαν ροζ υλικό που διέθεταν από πρώην συντρόφους τους για να τις διασύρουν. Όμως, ίσως ο χειρότερος τρόπος συλλογής υλικού ήταν με εκβιασμό των θυμάτων!

Ο εκβιασμός – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Α: Πιστεύω δεν θες να βγουν παρά έξω έτσι; Θες να βγουν παρά έξω;

Κ: όχι, δεν θέλω

Α: Στείλε να σε δω τώρα και δεν θα τις δείξω στους φίλους σου

Κ: Πω, αγόρι μου πας καλά, ξεκόλλα γιατί θα φωνάξω την αστυνομία

Α: εφόσον δεν στέλνεις, και αυτά που έστειλες θα τα ανεβάσω. Εφόσον δεν στέλνεις, τσάο! Εσυ θέλεις άρα να γίνεις ρόμπα…

Ο διάλογος αυτός είναι πραγματικός. Άνδρας εκβιάζει πρώην σύντροφό του να στείλει και άλλες γυμνές της φωτογραφίες αλλιώς θα δημοσιεύσει εκείνες που ήδη έχει στα χέρια του.

Α: Θα σε κάνω ρόμπα

Κ: όχι, αγόρι μου, περίμενε την αστυνομία εσύ, θα σε βρούνε, άντε γεια

Α: και εσύ, περίμενε το ρεζίλεμα σε όλους, τσάο!

Κ: Απλά, να ξέρεις ότι θα πάω με τους δικούς μου αύριο ΓΑΔΑ, δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, και αν είναι ψεύτικο το προφίλ σου θα σε βρουν

Α: Έγινε. Και εγώ σε κάνω ρόμπα.

«Μια φίλη μου που είχε στείλει φωτογραφίες της, σε έναν φίλο της κτλ και αυτός όταν έφυγε από Πάτρα πήγε Αθήνα, άρχισε να τις ανεβάζει, να τις στέλνει σε γνωστούς στην Πάτρα. Η κοπέλα έτρεχε στα δικαστήρια πολλά χρόνια γιατί ήταν φωτογραφίες με το πρόσωπό της, με τα πάντα όλα ξέρεις φαινόταν αυτή δηλαδή και είχε ταλαιπωρηθεί με αυτή την ιστορία», ανέφερε ακόμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» η 19χρονη φοιτήτρια από την Πάτρα.

Ανάμεσα στα θύματα του κυκλώματος που διακινούσε ροζ βίντεο γυναικών της πόλης και η κόρη ενός γνωστού πολιτικού της Πάτρας. Μέχρι στιγμής τα θύματα σιωπούν για λόγος κοινωνικού στιγματισμού, αφού μόλις δυο γυναίκες έχουν υποβάλει μηνύσεις ενώ ένα τρίτο θύμα αναμένεται να απευθυνθεί στις αρχές το επόμενο διάστημα.





