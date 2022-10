Κόσμος

Εκλογές στην Βουλγαρία: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για Μπορίσοφ

Τα πρώτα exit poll δείχνουν νίκη του Μπόικο Μπορίσοφ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία.

Το συντηρητικό κόμμα Gerb του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ είναι ο νικητής των εκλογών στην Βουλγαρία εξασφαλίζοντας το 25,% των ψήφων σύμφωνα με το exit poll της Alpha Research, το 24,6%, σύμφωνα με το exit poll της Gallup International.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έπεται το κόμμα του αντιπάλου του, του κεντρώου Κίριλ Πετκόφ, με το 19% των ψήφων.

Ωστόσο, είναι πιθανόν ότι ο Μπόικο Μπορίσοφ θα δυσκολευθεί να εξασφαλίσει εταίρους για να σχηματίσει κυβέρνηση.

