Πολιτική

Τουρκία - Σάλιβαν σε Καλίν: Να υπάρξει διάλογος για διαφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον επικεφαλής σύμβουλο της τουρκικής προεδρίας είχε στην Κωνσταντινούπολη ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.



«Η σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο» συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στην Κωνσταντινούπολη ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν με τον επικεφαλής σύμβουλο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία ενόψει της επιθετικότητας της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης της απόπειρας για την παράνομη προσάρτηση της ουκρανικής επικράτειας από τη Ρωσία.

Ο κ. Σάλιβαν εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της Τουρκίας να βελτιώσει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, βοηθώντας στη διευκόλυνση της εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών και στο διπλωματικό της έργο για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου, καθώς και δύο Αμερικανών πολιτών που κρατούνται από τη Ρωσία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, συζήτησαν επίσης θέματα περιφερειακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξής τους για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την επίλυση τυχόν διαφωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο και την πρόοδο στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικός συνελήφθη για πλαστογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα

Πολυτεχνειούπολη - Συμμορία: Στο “μικροσκόπιο” επαφές με ποινικούς και αντιεξουσιαστές (βίντεο)

Revenge porn στην Πάτρα: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με γυναίκες - θύματα εκβιασμού (βίντεο)