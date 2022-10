Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηλεκτρονικές απάτες με επιδόματα και εφορία - Τι να προσέχετε

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες για να μην πέσουν θύματα ηλεκτρονικών απατών.

Με τις περισσότερες πλέον συναλλαγές αλλά και υπηρεσίες, όπως συμπλήρωση αιτήσεων για επιδόματα στο πλαίσιο της στήριξης των πολιτών, να παρέχονται πλέον σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακά, οι πολίτες θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί σε μηνύματα αλλά και κλήσεις που δέχονται από τρίτους με σκοπό την «δήθεν» εξυπηρέτηση τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, περιστατικά όπου δικαιούχοι επιδομάτων Power Pass ή Fuel Pass δέχονται mail, sms ακόμη και τηλεφωνικές κλήσεις από «δήθεν» λογιστές, εφοριακούς ή υπαλλήλους διαφόρων οργανισμών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), που συμμετέχει από το περασμένο έτος στην καμπάνια ενημέρωσης κατά της ηλεκτρονικής απάτης, επικαιροποίησε στην ιστοσελίδα της την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με τις τυπολογίες απάτης στις ηλεκτρονικές πληρωμές και επενδύσεις».

Πρόκειται για την ερώτηση που αναφέρει:

Ερώτηση: Πρόσφατα δέχομαι τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους αριθμούς ή ακόμη και emails/SMS και αυτοί που επικοινωνούν μαζί μου ισχυρίζονται ότι καλούν σχετικά με επιδόματα Power Pass ή Fuel Pass ή την φορολοταρία ή για την επιστροφή φόρου, κ.λπ.. Μάλιστα ισχυρίζονται ότι είναι λογιστές ή υπάλληλοι/εκπρόσωποι της Εφορίας, του gov.gr, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΕΦΚΑ, του ΟΠΕΚΑ, του ΟΑΕΔ, κ.λπ. και μου ζητούν διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς. Δεν πίστεψα αυτούς που μου τηλεφώνησαν ούτε έκανα κλικ στους συνδέσμους που ήταν μέσα στα emails και στα SMS, και δεν έδωσα κανένα στοιχείο μου. Καλά έκανα;

Απάντηση: Ναι, πολύ καλά έκανες. Πρόκειται για προσπάθειες εξαπάτησης. Αν συνέχιζες θα σου ζητούσε τους κωδικούς σύνδεσής σου στο e-Banking και θα προσπαθούσε ο απατεώνας να κάνει μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς σου. Θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά καχύποπτος και να μην αποκαλύπτεις ποτέ τους κωδικούς σου στο e-Βanking ή τα στοιχεία της κάρτας σου ή τυχόν κωδικούς μίας χρήσης (OTP).

Γενικότερα όπως έχει επισημανθεί στο πλαίσιο της σχετικής ενημερωτικής καμπάνιας οι απατεώνες επικεντρώνονται κυρίως σε νέους τρόπους ώστε να ξεγελάσουν και να εξαπατήσουν τους πολίτες αποσπώντας τους προσωπικά στοιχεία λογαριασμών (pin, κωδικοί πρόσβασης, κ.λπ) καθώς και σε απάτες αναφορικά με επενδυτικά προϊόντα που εξασφαλίζουν - όπως τονίζουν οι απατεώνες- υψηλές αποδόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε στο τέλος του 2021 η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις ηλεκτρονικές απάτες που με τη συνεργασία των δυνάμεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Τραπέζης της Ελλάδος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) έχει συμβάλει καθοριστικά στην κάμψη του αριθμού περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης για πρώτη φορά μετά από την συνεχή άνοδο που γνώρισε τους τελευταίους μήνες, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία, αλλά δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ έχουν μεταξύ άλλων αναρτηθεί τους τελευταίους μήνες με αφορμή την τελευταία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα κυβερνοασφάλειας, ενημερωτικά βίντεο και infographics με οδηγίες αναγνώρισης και προστασίας από διάφορους τύπους ηλεκτρονικής απάτης στον κυβερνοχώρo όπως:

*απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις (vishing), απατηλά μηνύματα SMS (smishing), απατηλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing),

*απάτη του CEO (CEO Fraud),

*απάτη μέσω τιμολογίων και λοιπών παραστατικών (invoice Fraud),

*απατηλές ιστοσελίδες τραπεζών (spoofed bank websites),

*απάτη μέσω διαδικτυακών ραντεβού (romance scam),

*κλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (personal data theft),

*απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις (investment scams),

*απάτες σε αγορές μέσω διαδικτύου (online shopping scams),

*απάτες υποτιθέμενης τεχνικής υποστήριξης, , και

*απάτες μέσω αλλαγής κάρτας SIM (SIM Swapping).

