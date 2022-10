Οικονομία

Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να μην έχουμε αυξήσεις

Ο Υπουργός Ανάπτυξης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις αυξήσεις σε προϊόντα και καύσιμα. Η συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς και οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ.

«Σημαντικό πέρα από το χιούμορ, να καταφέρνουμε όλοι να αθλούμαστε λίγο κάθε μέρα», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» εισαγωγικά, για τη συμμετοχή του στο τουρνουά τένις, εξηγώντας ότι, αθλείται για να διατηρείται και ο λόγος που το γνωστοποιεί είναι για να παρακινεί πολίτες, ως δημόσιο πρόσωπο, κατόπιν και των σχετικών οδηγιών από τον ΠΟΥ.

«Η περίπτωση να μην έχουμε αυξήσεις στον πλανήτη τον Οκτώβριο του 2022, μην περιμένετε με έναν μαγικό τρόπο να μην υπάρχουν. Αυτό που προσπαθούμε είναι, να αφαιρέσουμε το κομμάτι της αισχροκέρδειας», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ερώτημα για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία «κόπηκε», με αποτέλεσμα η τιμή του να ξεπεράσει αυτήν της βενζίνης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, είπε ότι, «το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς την επιδότηση, είναι χαμηλότερα σε σχέση με τον Μάιο και τον Ιούνιο. Κρίθηκε από το ΥΠΟΙΚ ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιδότησης, αν δούμε ότι ανεβαίνουν τα καύσιμα, θα το ξαναδούμε».

Είπε ότι, ο πληθωρισμός στην πατρίδα μας είναι πολύ υψηλός και ανακοίνωσε ότι, την Τετάρτη θα έχει σύσκεψη με εκπροσώπους όλης της αγοράς. «Σκοπός μας είναι να δούμε τι είναι αύξηση λογική, τι δεν μπορεί να αποφευχθεί και τι είναι υπερβολικό».

Σχετικά με την παρατήρηση ότι, πολλά προϊόντα βρίσκονται σε χαμηλότερη τιμή αλλά και μικρότερη ποσότητα στα ράφια της αγοράς, ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι είναι υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελέγχων της ΔΙΜΕΑ εδώ και δύο εβδομάδες. «Στα προϊόντα που έχουμε θεσπίσει πλαφόν κέρδους, κάποιοι μείωσαν την ποσότητα. Είναι παράνομο, οι έλεγχοι που κάνουμε με τη ΔΙΜΕΑ είναι εστιασμένοι σε αυτό που γίνεται. Η εταιρεία άλλαξε τη συσκευασία, η εταιρεία ελέγχεται», σημείωσε σχετικά, επισημαίνοντας ότι, «μεσολαβεί μεγάλος χρόνος μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα και να μπει το πρόστιμο».

Το θέμα επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος των Μικρών και Μεσαίων Σούπερ Μάρκετ, Γιώργος Πηλίδης, σε παρέμβασή του, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου υπάρχει και μεγαλύτερη τιμή σε μικρότερη ποσότητα. «Πιστεύω ότι είναι μάρκετινγκ που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια», είπε σχετικά.

Σε ερώτημα σχετικά με την πιθανότητα αύξησης των πληθυσμιακών όρων στην επιδότηση της θέρμανσης, εξηγώντας ότι είναι ζήτημα του υπουργείου Οικονομικών, είπε ότι, «αναλόγως του πώς θα πάει ο χειμώνας, επανεξετάζεται κάθε μέτρο».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχετικά με άνοδο των επιτοκίων, είπε ότι είναι σταθερά τα spreads και στην περίπτωση μείωσης φόρων, «υπάρχει κίνδυνος, αν πειράξεις βασικούς φόρους, το δημοσιονομικό κόστος να επηρεάσει τα spread».

Σημείωσε, παράλληλα ότι, «τα επιδόματα που δίνουμε κι όλα αυτά τα λεφτά που δίνουμε, είναι χρήματα που παίρνουμε από την ανάπτυξη της χώρας, λεφτά που μας περισσεύουν.

Το μαξιλάρι δεν έχει πειραχτεί, τα 37 δισ. είναι πάνω από 40. Τα ταμειακά διαθέσιμα παρακολουθούνται από τον ESM».

Κλείνοντας, κάλεσε όλες τις επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τον αναπτυξιακό νόμο, να κάνουν αίτηση τώρα.

