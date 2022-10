Life

VICE Greece: Στο ΑΝΤ1+ αποκλειστικά ντοκιμαντέρ

Το VICE Greece δημιούργησε, αποκλειστικά για το ΑΝΤ1+, δέκα μοναδικά επεισόδια που ρίχνουν φως στις άγνωστες πτυχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κοινωνική πραγματικότητα της Generation Z.

Το VICE Greece, που αποτελεί πλέον συνώνυμο της αμερόληπτης ενημέρωσης, ενώνει τις δυνάμεις του με τη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Το ελληνικό γραφείο του VICE δημιούργησε, αποκλειστικά για το ΑΝΤ1+, δέκα μοναδικά επεισόδια που ρίχνουν φως στις άγνωστες πτυχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κοινωνική πραγματικότητα της Generation Z. Εστιάζοντας σε 3 διαφορετικές θεματολογίες, τα ντοκιμαντέρ «VICE on ANT1+» θα δώσουν στους συνδρομητές του ΑΝΤ1+ τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν συναρπαστικό, τολμηρό και πρωτοποριακό οπτικοακουστικό υλικό. Τα πρώτα επεισόδια παρουσιάζουν ειλικρινείς συνεντεύξεις με τους καθημερινούς πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το VICE επιχειρεί να εμβαθύνει στις συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές ακαδημίες ποδοσφαίρου, ή αλλιώς στα «φυτώρια» των νέων ταλέντων, καταγράφοντας προπονήσεις, μαθαίνοντας για την ιστορία των ακαδημιών και τις ευκαιρίες που προσφέρουν στους νέους για μια επαγγελματική πορεία. Το VICE φέρνει στο προσκήνιο μια ακόμα σημαντική πτυχή του αθλήματος που παραμένει στην αφάνεια: το ποδόσφαιρο για άτομα με αναπηρία. Το ποδόσφαιρο ΑΜΕΑ είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό και εντυπωσιακό άθλημα, το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα της FIFA, συμμετέχοντας αντίστοιχα σε όλες τις γνωστές διεθνείς συλλογικές διοργανώσεις. Οι σχετικές Εθνικές Ομάδες Ποδοσφαίρου ανήκουν στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ωστόσο οι διακρίσεις και οι στόχοι της κάθε ομάδας αναδεικνύουν το ποδοσφαιρικό πάθος της Ελλάδας σε όλον τον κόσμο, καταγράφοντας μια πορεία με διακρίσεις. Γυναίκες στα γήπεδα. Το VICE συναντά την Εθνική Ομάδα Γυναικών και ανακαλύπτει την πολύπαθη ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, σε μια χώρα όπου η μπάλα θεωρείται καθαρά ανδρική υπόθεση. Οι παίκτριες μιλούν για τους στόχους τους, αλλά και πού ονειρεύονται να φτάσουν στις διεθνείς διοργανώσεις. Επιπλέον, συναντά γυναίκες που παίζουν στην Α’ Εθνική Κατηγορία και παίκτριες που κάνουν διεθνή καριέρα. Οι ποδοσφαιρίστριες μοιράζονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εντός και εκτός γηπέδων λόγω προκατάληψης και μιλούν για το αν υπάρχει σεξισμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέλος, λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το VICE συναντά Έλληνες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει μέρος με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στα Μουντιάλ του 1994, του 2010 και του 2014. Μοιράζονται τις πιο έντονες στιγμές στα γήπεδα, το πώς τους επηρέασε αυτή η επαγγελματική εμπειρία και μιλούν για το World Cup 2022, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον Νοέμβριο. Τα επεισόδια που θα ακολουθήσουν αγγίζουν σημαντικά ζητήματα γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ντοκιμαντέρ του VICE μιλούν χωρίς προκαταλήψεις για τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών και τον γάμο, την πολιτική ορθότητα απέναντι στα άτομα με αναπηρία και εξετάζουν τη θεσμοθετημένη ποσόστωση ως λύση στην ίση εκπροσώπηση των γυναικών. Η τελευταία θεματική ενότητα επικεντρώνεται στη Generation Z και στον τρόπο που ο πολιτικός λόγος προσαρμόζεται στη γενιά των social media, στη «Μεγάλη Παραίτηση» της Gen Z και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της νέας γενιάς. Τα επεισόδια «VICE on ANT1+» είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, με εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή. Δείτε το trailer της πρώτης θεματικής ενότητας στο YouTube του ΑΝΤ1+. Ειδήσεις σήμερα: Απάτη στο όνομα της ΑΑΔΕ: Το e-mail που δεν πρέπει να ανοίξετε Σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης από τον σύντροφο της μητέρας της Αναγνωστόπουλος για “καλάθι με 50 προϊόντα”: Ποια θα προστεθούν