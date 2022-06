Το VICE Greece απέκτησε το δικό του κανάλι στο YouTube

Life

Σε ακόμη μια πλατφόρμα προσφέρει το περιεχόμενο του, το ελληνικό γραφείο του VICE.

Το VICE Greece, το οποίο εμπιστεύονται κάθε μήνα περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις πλατφόρμες που εκπέμπει στην Ελλάδα, προσφέρει πλέον το περιεχόμενό του σε μία ακόμα πλατφόρμα. Όλα τα νέα, αλλά και τα παλαιότερα βίντεο και ντοκιμαντέρ θα ανεβαίνουν στο νέο κανάλι του “VICE Greece” στο YouTube.

Από τον Ιανουάριο του 2014, όταν πρωτοξεκίνησε τη λειτουργία του στην Ελλάδα, το VICE Greece αποτέλεσε τομή για την ενημέρωση, καθώς έφερε μαζί του όλη την εμπειρία, την αισθητική και την τολμηρή προσέγγιση που το καθιέρωσαν ως ένα από τα ισχυρότερα youth media brand διεθνώς, με εκατομμύρια followers στα κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές του πλατφόρμες.

Tο VICE Greece, που ανακηρύχθηκε το 2021 στα DIME Awards ως το «DIGITAL MEDIUM OF THE YEAR», έχει επιπλέον 19 βραβεύσεις για τα πρωτοποριακά ρεπορτάζ του πανελλαδικά και διεθνώς.

Στα οκτώ χρόνια που λειτουργεί στην Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι και παραγωγοί του VICE Greece έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 440 ντοκιμαντέρ και μικρότερες παραγωγές βίντεο, έργο που μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ώρες συναρπαστικού ερευνητικού οπτικοακουστικού υλικού.

Μεγάλα ρεπορτάζ, πρόσωπα, μουσική, σπορ, συνεντεύξεις, σεξ και σχέσεις, θέματα που ελάχιστα μέσα ενημέρωσης τολμούν να αγγίζουν, θα βρίσκονται πλέον στο YouTube και με ένα κλικ στην οθόνη σας. Subscribe now… YouTube – VICE Greece.

