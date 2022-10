Life

Πέθανε η Βάνα Κορομβόκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη έχει σκορπίσει το άγγελμα θανάτου της Βάνας Κορομβόκη.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της δημοσιογράφου Βάνας Κορομβάκη.

Η δημοσιογράφος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με λύπη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Βασιλικής (Βάνας) Κορομβόκη, που απεβίωσε χθες, σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η Βάνα Κορομβόκη γεννήθηκε το 1954 στο Καινούργιο Φθιώτιδας και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στην Ουαλία. Μετέπειτα, συνέχισε τις σπουδές της με αντικείμενο τη δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Howard της Ουάσινγκτον.

Η πορεία της στη δημοσιογραφία ξεκίνησε το 1990 από την εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ». Συνέχισε τη σταδιοδρομία της στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης το 1996, ενώ παράλληλα εργαζόταν και στην εφημερίδα «ΝΙΚΗ», ως συντάκτρια του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Συνεργάστηκε, επίσης, με τα περιοδικά «ΕΝΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και «ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ», στον Ρ/Σ “Flash 9.61”, απασχολήθηκε στο Τμήμα Ειδήσεων της ΕΤ 2 και διετέλεσε Ειδική Σύμβουλος σε θέματα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η Βάνα Κορομβόκη υπήρξε μια ευγενής και σεμνή συνάδελφος με καλλιέργεια πνεύματος και επαγγελματική επάρκεια. Το Διοικητικό Συμβούλιο την αποχαιρετά στο τελευταίο της ταξίδι.

Η κηδεία της Βάνας Κορομβόκη θα γίνει αύριο, Τρίτη, 4 Οκτωβρίου στις 12.00’ το μεσημέρι, από το Ι.Π. Αγ. Νικολάου στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για ελληνοτουρκικά: είμαστε θετικοί σε συνάντηση με τον Ερντογάν

Κόρινθος: βίασε και προσπάθησε να πυρπολήσει την πρώην σύζυγό του

Θεσσαλονίκη: παρέσυρε και εγκατέλειψε σκύλο (βίντεο)