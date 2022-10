Πολιτική

Υποκλοπές: επίθεση ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στο Μαξίμου

Τι αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους για τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για το κράτος δικαίου και αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στις Βρυξέλλες», αναφέρει σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόμενος στο θέμα των παρακολουθήσεων και τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ηλιόπουλου:

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για το κράτος δικαίου και αυτό έχει γίνει αντιληπτό και στις Βρυξέλλες. Την ώρα που κλείνει άρον άρον τις εργασίες της Εξεταστικής για να συγκαλύψει το σκάνδαλο και μόλις λίγες μέρες μετά την συνάντηση με την Επίτροπο κ. Γιούροβα, αποκαλύπτεται πως η Επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε επιστολή στη Europol ζητώντας να χρησιμοποιήσει εκ νέου τις δυνατότητες που διαθέτει προκειμένου να διερευνηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Μάλιστα η PEGA στην επιστολή κάνει λόγο ρητά για απροθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να διαλευκάνει την υπόθεση. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή των αποκαλύψεων και ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να γνωρίζει ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν τελείωσε. Βέβαια ο ίδιος κάνει τα πάντα για να συγκαλυφθεί προσβάλλοντας διαδικασίες και καταπατώντας νόμους. Όμως το τι επιδιώκει είναι ξεκάθαρο πλέον τόσο στους πολίτες όσο και στα ευρωπαϊκά όργανα. Η επιχείρηση συγκάλυψης θα αποτύχει, οι απαντήσεις θα δοθούν».

Σε ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, αναφέροντα τα εξής:

«Το ΚΚΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη, πλήρη, συγκάλυψη της αλήθειας που μεθοδεύτηκε στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Για μια ακόμα φορά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για «άπλετο φως» διαδέχθηκε το πραγματικό «βαθύ σκοτάδι», που σκέπασε όλες τις υποθέσεις, τόσο την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και των δημοσιογράφων, όσο και ειδικά την υπόθεση των υποκλοπών στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 2016 μέχρι και σήμερα, η οποία «θάφτηκε» εντελώς.

Το ΚΚΕ συμμετείχε στην εξεταστική επιτροπή καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναδειχθούν στοιχεία για όλες τις υποθέσεις, χωρίς να τρέφει και να καλλιεργεί αυταπάτες στον λαό για τον ρόλο και την αποτελεσματικότητά της. Αντίθετα, είχε τονίσει εξαρχής πως, με βάση και την πείρα από όλες τις προηγούμενες εξεταστικές επιτροπές, αυτές δεν οδηγούν στην αποκάλυψη της αλήθειας και των πραγματικών υπεύθυνων πίσω από τα κάθε είδους «σκάνδαλα».

Σε αυτή τη βάση κινήθηκε και η κυβερνητική πλειοψηφία, που εξαρχής ναρκοθέτησε τη λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής, με τη διαμόρφωση ενός καταλόγου ελάχιστων συγκεκριμένων μαρτύρων και με την επίκληση του «απορρήτου» για να μη δίνονται απαντήσεις. Έτσι, κατέστησαν την έρευνα ακόμα πιο επιφανειακή και προσχηματική και προδιέγραψαν το αποτέλεσμά της.

Είναι κραυγαλέο πως δεν ερευνήθηκε καθόλου, αντίθετα «θάφτηκε» με κάθε δυνατό τρόπο, η υπόθεση των παρακολουθήσεων σε βάρος του ΚΚΕ, με ευθύνη τόσο της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Πρόκειται για απροκάλυπτη συνέχεια της συνένοχης στάσης όλων των κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ) και όλων των κρατικών αρχών (δικαιοσύνη, κρατική ασφάλεια, ΑΔΑΕ), που έκαναν τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια για να μη διερευνηθεί η υπόθεση του ΚΚΕ. Αυτές τις διαχρονικές ευθύνες, του κράτους και των κυβερνήσεων, θέλησαν να κρύψουν. Γι’ αυτό η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε όλους τους μάρτυρες που πρότεινε το ΚΚΕ, με τα άλλα κόμματα να της παρέχουν ανοχή και στήριξη. Γι’ αυτό οι μάρτυρες που εξετάστηκαν δεν έδωσαν απαντήσεις στην υπόθεση του ΚΚΕ, παρότι σχετίζονταν άμεσα.

Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική η «προστασία» που επιφύλαξαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, όπως και οι διοικητές της ΕΥΠ και άλλοι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή, στις ξένες μυστικές υπηρεσίες και ειδικά αυτές των «φιλικών χωρών» στην Ελλάδα, όπως βέβαια των ΗΠΑ. Αποσιωπούν και καλύπτουν τη δράση εγχώριων και ξένων μηχανισμών και υπηρεσιών, την αγαστή συνεργασία των ελληνικών αρχών με αυτές των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ και ΕΕ, ειδικά όσο αναβαθμίζεται η εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς.

Συγκάλυψαν την αλήθεια για το νομικό πλαίσιο που έχουν συνδιαμορφώσει, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει τη μαζική παρακολούθηση, ενισχύοντας το φακέλωμα κάθε είδους από τα κράτη και τα μονοπώλια που ελέγχουν τις επικοινωνίες του λαού. Συγκάλυψαν και συγκαλύπτουν τον ρόλο του κράτους, που είτε ως «επιτελικό» και «ψηφιακό», σύμφωνα με τη ΝΔ, είτε ως δήθεν «δίκαιο», σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι βαθιά ταξικό και αντιδραστικό, στρέφει το οπλοστάσιό του πρώτα από όλα απέναντι στον «εχθρό λαό».

Γι’ αυτό, από κοινού τα αστικά κόμματα υπερασπίστηκαν τη δράση των κρατικών αρχών και πρώτης της ΕΥΠ για την «εθνική ασφάλεια» του κεφαλαίου, συζητώντας πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα «αποδεκτή» και «νομιμοποιημένη» στη συνείδηση του λαού, σε μια περίοδο έντασης των πολεμικών κινδύνων, αλλά και της λαϊκής οργής και αγανάκτησης. Γι’ αυτό από κοινού εξύμνησαν τον ρόλο της ΑΔΑΕ, της δήθεν ανεξάρτητης αρχής για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, που λειτουργεί ως «εξισορροπιστής» και «πλυντήριο» της δράσης των μυστικών και άλλων υπηρεσιών. Αντίστοιχα, για τους ίδιους λόγους όλοι μαζί αποθεώνουν την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη, στρέφοντας τη συζήτηση σε μεμονωμένα πρόσωπα ή στον αριθμό των δικαστικών λειτουργών που θα διατάσσουν τις άρσεις απορρήτου, σε μια προσπάθεια να συναινεί ο λαός στην κανονικότητα της μαζικής παρακολούθησης για τις ανάγκες του κεφαλαίου.

Αποδεικνύεται ότι οι προτάσεις των αστικών κομμάτων, των ΜΜΕ, διαφόρων «ειδικών», όλο αυτό το διάστημα, για «διαφάνεια» και «λογοδοσία», για «δημοκρατικό έλεγχο» και «θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην εξουσία», στην πραγματικότητα διατηρούν και θωρακίζουν παραπέρα το αντιδραστικό οπλοστάσιο, με την κάλυψη και του αστικού Συντάγματος. Επομένως, η προστασία των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν εξασφαλίζεται από το περιβόητο «κράτος δικαίου», που είναι πραγματικά το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου.

Με επίκεντρο τις υποκλοπές, ΝΔ από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ από την άλλη, ενίσχυσαν την κάλπικη αντιπαράθεση μεταξύ τους, δίνοντας ώθηση σε διεργασίες για την «επόμενη μέρα» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Γι’ αυτό, τα αστικά κόμματα συγκάλυψαν τα «μεγάλα κοινά» της πολιτικής τους, πάνω στα οποία συγκλίνουν, προετοιμ άζοντας νέες αντιδραστικές παρεμβάσεις σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων.Για όλα τα παραπάνω, η συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή ήταν όντως αποκαλυπτική και ο λαός μας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για να γυρίσει την πλάτη σε όλα τα αστικά κόμματα, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ ενάντια στο αντιδραστικό και σάπιο σύστημα που υπηρετούν.

Το ΚΚΕ αποκάλυψε και θα συνεχίσει να αποκαλύπτει την αλήθεια στο λαό. Το αντιδραστικό πλαίσιο της ΕΕ, του κράτους και των κυβερνήσεων, που θωρακίζει τη δικτατορία του κεφαλαίου, δεν διορθώνεται υπέρ του λαού, αλλά μόνο ανατρέπεται από την ίδια τη λαϊκή παρέμβαση και δράση. Με το ΚΚΕ, ο λαός μας μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια, να ανατρέψει το σάπιο σύστημα, που αξιοποιεί την παρακολούθηση, την καταστολή και την χειραγώγηση, για να επιβάλλει τη βαρβαρότητα της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου. Με τη δική τους εξουσία οι εργαζόμενοι θα ρίξουν πραγματικό φως στην καπιταλιστική σήψη και θα δώσουν τις απαντήσεις σε όλες τις ζωτικές ανάγκες της πλατιάς λαϊκής πλειοψηφίας».

